दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) को लगता है कि इस साल आईसीसी टी20 विश्व कप (ICC Mens T20 World Cup 2020) का आयोजन नहीं हो पाएगा। स्टेन ने ट्विटर पर एक फैन के जवाब में ये बात कही।

लॉकडाउन के बीच सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ जुड़े स्टेन ने ट्विटर पर एक Q&A का आयोजन किया। इस दौरान एक फैन ने उनसे पूछा कि ‘क्या वो टी20 विश्व कप में खेलने को उत्साहित हैं?’ जवाब में स्टेन ने लिखा ‘अगर ये कभी आयोजित होता है तो… ?’

Is it even gana happen…?

— Dale Steyn (@DaleSteyn62) April 12, 2020