डैनी वायट-हॉज ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में रचा इतिहास, ऐसा करनी वाली बनीं दुनिया की पहली खिलाड़ी

महिला टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मैच में 5 रन बनाते ही इंग्लैंड की ओपनर बल्लेबाज डैनी वायट-हॉज ने इतिहास रच दिया. वो विश्व कप के एक सीजन में 300 रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में हॉज 8 रन ही बना सकी. डैनी वायट-हॉज ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 7 मुकाबलों में 60.40 की औसत के साथ 302 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 2 छक्के और 42 चौके निकले.

विश्व कप में की थी शतक के साथ शुरुआत

डैनी वायट-हॉज ने श्रीलंका के खिलाफ 105 रन की नाबाद पारी खेलने के बाद आयरलैंड के खिलाफ 16 रन, जबकि स्कॉटलैंड के खिलाफ 7 रन बनाए थे. इसके बाद दाएं हाथ की बल्लेबाज ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध 65 रन और न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 89 रन की पारी खेली. साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में डैनी ने 12 रन बनाए थे. फाइनल मैच में हॉज से बड़ी पारी की उम्मीद इंग्लैंड के फैंस को थी. लेकिन वो इस अहम मुकाबले में सिर्फ 8 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गई. उनका शिकार एनाबेल सदरलैंड ने किया.

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Danni Wyatt-Hodge is the first batter to score 300+ runs in a single Women's T20 World Cup.



Most runs in a single edition:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 302 – Danielle Wyatt (2026)

🇦🇺 259 – Beth Mooney (2020)

🇦🇺 257 – Meg Lanning (2014)

🌴 246 – Stafanie Taylor (2016)

🇦🇺 236 – Alyssa Healy (2020) pic.twitter.com/ZcWBgyLIfT — Abdul Rehman Yaseen (@Aryaseen5911) July 5, 2026

फाइनल में 150 रन ही बना सकी इंग्लैंड

लॉर्ड्स में जारी मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने 4 विकेट खोकर 150 रन बनाए. इग्लैंड ने महज 7 के स्कोर पर एमी जोन्स (6) का विकेट गंवा दिया था. इसके बाद कप्तान नेट साइवर-ब्रंट ने डैनी वायट-हॉज (8) के साथ दूसरे विकेट के लिए 25 रन की साझेदारी की.कप्तान ने एलिस कैप्सी के साथ तीसरे विकेट के लिए 35 रन जुटाए. कैप्सी 20 गेंदों में 23 रन बनाकर पवेलियन लौटीं. ऑस्ट्रेलियाई टीम 10.5 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 70 रन बना चुकी थी. यहां से ब्रंट ने फ्रेया कैंप के साथ पांचवें विकेट के लिए 55 गेंदों में 80 रन जोड़कर टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा दिया.

कप्तान ब्रंट 53 गेंदों में 58 रन बनाकर नाबाद रहीं. जबकि कैंप ने 28 गेंदों में 5 बाउंड्री के साथ 44 रन की नाबाद पारी खेली. मेहमान टीम के लिए किम गार्थ, लूसी हैमिल्टन, सोफी मोलिनेक्स और एनाबेल सदरलैंड ने 1-1 विकेट हासिल किया. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच इससे पहले तीन बार विमेंस टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया है. जिसमें हर बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है. ऐसे में इंग्लैंड की टीम 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना रिकॉर्ड सुधारना चाहेगी.