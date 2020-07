वेस्टइंडीज के विश्व कप (टी20) विजेता कप्तान डेरेन सैमी ने ‘ब्लैक लाइव्स मैटर (बीएलएम)’के मुद्दे पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ियों द्वारा आलोचना का सामना कर रहे लुइंगी एनगिडी का समर्थन किया है।

ऑलराउंडर सैमी उन क्रिकेटरों में शामिल है जिन्होंने क्रिकेट में नस्लवाद के मुद्दे को सबसे पहले उठाया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि एनगिडी की आलोचना से पता चलता है कि इस मुद्दे पर बोलना क्यों जरूरी है।

सैमी ने ट्वीट किया, ‘‘ये तथ्य है कि कुछ पूर्व खिलाड़ियों को ‘बीएलएम’ आंदोलन पर एनगिडी के रूख से परेशानी है, यही कारण है कि हम अश्वेत लोगों के मुद्दे पर यहां है। हम तुम्हारे साथ है।’’

The fact that some past players have an issue with @NgidiLungi stance on #blacklivesmatter movement is actually the reason why we are still here today saying black lives matter. Smfh #standupbrother we here with u

— Daren Sammy (@darensammy88) July 9, 2020