ICC Rankings: डेरेल मिशेल ने विराट कोहली से छीना नंबर वन का ताज, रोहित शर्मा को भी हुआ नुकसान

Daryl Mitchell

ICC Rankings: न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरेल मिशेल ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में दमदार प्रदर्शन में आईसीसी रैंकिंग में भारतीय दिग्गज विराट कोहली की बादशाहत खत्म कर दी है. डेरिल मिशेल ने हाल ही में खत्म हुई सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद ICC ODI बल्लेबाजों की लेटेस्ट रैंकिंग में टॉप स्पॉट से हटा दिया.

न्यूज़ीलैंड ने यह सीरीज 1-2 से जीती, जो ODI फॉर्मेट में भारतीय धरती पर उनकी पहली जीत थी, और 37 साल का इंतज़ार खत्म किया. मिशेल ने इस सीरीज़ में दो शतक लगाए और 34 साल के इस खिलाड़ी ने सिर्फ़ अपनी 54वीं पारी में नौ वनडे इंटरनेशनल शतक लगाने वाले चौथे सबसे तेज़ पुरुष खिलाड़ी बन गए, जो सिर्फ़ इमाम-उल-हक (48), हाशिम अमला (52) और क्विंटन डी कॉक (53) से पीछे हैं.

हैमिल्टन के इस खिलाड़ी ने तीन मैचों की सीरीज़ में 352 रन बनाकर अपने करियर की सबसे अच्छी फॉर्म में हैं. उनका सीरीज़ का कुल स्कोर तीन मैचों की ODI सीरीज़ में किसी भी न्यूज़ीलैंड के बल्लेबाज की तरफ से बनाया गया अब तक का सबसे ज़्यादा स्कोर था और अब तक का तीसरा सबसे ज़्यादा स्कोर था, जो सिर्फ़ पाकिस्तान के बाबर आज़म (2016 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 360) और भारत के शुभमन गिल (2023 में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 360) से पीछे है.

डेरेल मिशेल दूसरी बार बने नंबर वन

यह दूसरी बार है जब मिशेल ने ODI क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है, लेकिन टॉप पर उनका पिछला कार्यकाल पिछले नवंबर में सिर्फ़ तीन दिनों तक चला था, जिसके बाद रोहित ने उन्हें पीछे छोड़ दिया था. अब मिशेल (चार) से ज़्यादा ODI शतक भारत में भारत के खिलाफ सिर्फ़ साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स (पांच) के नाम हैं. 54 पारियों में, मिशेल ने अभी तक एक भी वनडे में ज़ीरो पर आउट नहीं हुए हैं, जो केपलर वेसेल्स के बाद दूसरा सबसे लंबा ऑल-टाइम रिकॉर्ड है, वेसेल्स 1983 से 1994 के बीच अपनी 105 वनडे पारियों में कभी भी ज़ीरो पर आउट नहीं हुए थे.

रोहित को भी एक पायदान का नुकसान

मिशेल और कोहली के बाद, अफगानिस्तान के जादरान (तीसरे, 764 रैंकिंग पॉइंट्स) ने भारत के रोहित (चौथे, 757) के साथ जगह बदली है. रोहित को भी एक पायदान का नुकसान हुआ है.

ग्लेन फिलिप्स- माइकल ब्रेसवेल को भी हुआ फायदा

ग्लेन फिलिप्स और मिशेल ने इंदौर में सीरीज़ जीतने वाले मैच में 219 रनों की साझेदारी की, जो न्यूज़ीलैंड के वनडे इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी है. फिलिप्स ने 88 गेंदों में 106 रन बनाए, जिससे वे 16 स्थान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर आ गए. फिलिप्स वनडे ऑलराउंडरों की लिस्ट में भी 14 स्थान ऊपर चढ़कर 31वें स्थान पर आ गए हैं, जिसके टॉप पर अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरज़ई बने हुए हैं. न्यूज़ीलैंड के माइकल ब्रेसवेल वनडे बॉलिंग रैंकिंग में सबसे ज़्यादा ऊपर चढ़ने वाले खिलाड़ी रहे, वे भारत सीरीज़ के पहले दो मैचों में अपने प्रदर्शन के बाद छह स्थान ऊपर चढ़कर 33वें स्थान पर आ गए.

बॉलिंग रैंकिंग के टॉप पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, अफगानिस्तान के स्टार राशिद खान (710 पॉइंट्स) इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज़ जोफ्रा आर्चर (670 पॉइंट्स) से काफी आगे हैं. राशिद दुबई में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ अपनी सीरीज़ के पहले मैच में अफगानिस्तान के लिए दो विकेट लेने के बाद T20I गेंदबाजों की लेटेस्ट रैंकिंग में भी दो स्थान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर आ गए हैं.