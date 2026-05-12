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IPL 2026: पंजाब किंग्स की लगातार चौथी हार, मिलर- अक्षर ने दिलाई DC को जीत

इस जीत से दिल्ली के 12 मैच में पांच जीत से 10 अंक हो गए हैं और टीम अंक तालिका में सातवें स्थान पर है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 12, 2026, 12:33 AM IST

Published On May 12, 2026, 12:33 AM IST

Last UpdatedMay 12, 2026, 12:33 AM IST

DC Win

DC Win

कप्तान अक्षर पटेल और डेविड मिलर के अर्धशतक से दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार को खराब शुरुआत से उबरकर पंजाब किंग्स को तीन विकेट से हराकर नॉकआउट के लिए क्वालीफाई करने की अपनी मामूली उम्मीदों को जीवंत रखा. इस जीत से दिल्ली के 12 मैच में पांच जीत से 10 अंक हो गए हैं और टीम अंक तालिका में सातवें स्थान पर है. पंजाब की टीम लगातार चौथी हार के बाद 11 मैच में 13 अंक के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई है.

पंजाब के 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 33 रन पर तीन विकेट गंवाने के बावजूद अक्षर (56 रन, 30 गेंद, आठ चौके, दो छक्के) और डेविड मिलर (51 रन, 28 गेंद, तीन चौके, चार छक्के) के बीच पांचवें विकेट की 64 रन की साझेदारी से 19 ओवर में सात विकेट पर 216 रन बनाकर जीत दर्ज की. अक्षर और मिलर के पवेलियन लौटने के बाद आशुतोष शर्मा (10 गेंद में 24 रन, दो छक्के, दो चौके) और माधव तिवारी (आठ गेंद में नाबाद 18, एक छक्का, दो चौके) ने टीम को जीत दिलाई. आकिब नबी ने दो गेंद में नाबाद 10 रन बनाए.

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पंजाब ने कप्तान श्रेयस अय्यर (36 गेंद में तीन छक्कों और पांच चौकों से नाबाद 59 रन) और प्रियांश (33 गेंद में छह छक्कों और दो चौकों से 56 रन) के अर्धशतक से पांच विकेट पर 210 रन बनाए। अय्यर ने कूपर कोनोली (38) के साथ तीसरे विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी की जबकि प्रियांश ने भी प्रभसिमरन सिंह (18) के साथ पहले विकेट के लिए 78 रन जोड़कर टीम को तेज शुरुआत दिलाई. दिल्ली की ओर से माधव तिवारी ने 40 जबकि मिचेल स्टार्क ने 57 रन देकर दो-दो विकेट चटकाए.

दिल्ली कैपिटल्स की खराब शुरुआत

लक्ष्य का पीछा करने उतरे दिल्ली की शुरुआत खराब रही और टीम ने तीसरे ओवर में 14 रन तक ही दोनों सलामी बल्लेबाजों लोकेश राहुल (09) और अभेषेक पोरेल (05) के विकेट गंवा दिया. पोरेल को यश ठाकुर ने बोल्ड किया जबकि राहुल ने अर्शदीप सिंह की गेंद को हवा में लहराकर मार्को यानसेन को कैच थमाया. साहिल पारख भी 13 रन बनाने के बाद अर्शदीप की गेंद पर युजवेंद्र चहल के हाथों लपके गए. दिल्ली ने पावर प्ले में तीन विकेट पर 47 रन बनाए.

अक्षर और ट्रिस्टन स्टब्स ने इसके बाद पारी को आगे बढ़ाया. स्टब्स नौ रन के स्कोर पर भाग्यशाली रहे जब बेन ड्वारशुइस की गेंद पर अर्शदीप ने उनका आसान कैच टपका दिया. अक्षर ने इसी ओवर में लगातार दो चौके मारे. स्टब्स हालांकि इस जीवनदान का फायदा नहीं उठा पाए और गैरजरूरी रन लेने की कोशिश में कोनोली के सटीक निशाने पर रन आउट हुए। उन्होंने 17 गेंद में 12 रन बनाए.

अक्षर- मिलर की दमदार पारी, दोनों ने जड़ा अर्धशतक

डेविड मिलर ने आते ही यानसेन पर चौका और मार्कस स्टोइनिस पर छक्का जड़ा. मिलर ने ड्वारशुइस की गेंद पर दो रन के साथ 12वें ओवर में टीम के रनों का शतक पूरा किया. अक्षर ने इसी ओवर में बड़ा छक्का मारा. अक्षर ने स्टोइनिस पर लगातार तीन चौकों के साथ 28 गेंद में मौजूदा सत्र का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया लेकिन अगली गेंद पर ड्वारशुइस को कैच दे बैठे. दिल्ली को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 68 रन की जरूरत थी. मिलर पर यानसेन पर चौका और छक्का जड़ा। उन्होंने ड्वारशुइस की गेंद पर लगातार दो छक्के के साथ 27 गेंद में अर्धशतक पूरा किया लेकिन अगली गेंद पर विकेटकीपर प्रभसिमरन के हाथों लपके गए.

आशुतोष- माधव ने मैच को किया फिनिश

आशुतोष और तिवारी ने अगले ओवर में स्टोइनिस पर छक्कों के साथ गेंद और रन के बीच के अंतर को कम किया. दिल्ली को अंतिम दो ओवर में 17 रन की दरकार थी. आशुतोष यश पर छक्का जड़ने के बाद पवेलियन लौटे जिसके बाद आकिब ने नौ बॉल पर चौका और फिर फ्री हिट पर छक्का जड़कर टीम को जीत दिला दी.

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प्रियांश और प्रभसिमरन ने पंजाब को दिलाई शानदार शुरुआत

इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरे पंजाब किंग्स को प्रियांश और प्रभसिमरन ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 72 रन जोड़कर तेज शुरुआत दिलाई. प्रियांश ने स्टार्क पर दो छक्कों के साथ शुरुआत की जबकि प्रभसिमरन ने भी इस तेज गेंदबाज पर चौका जड़ा जिससे पहले ओवर में 22 रन बने. प्रियांश ने लुंगी एनगिडी पर दो छक्के मारे और मुकेश कुमार की गेंद को भी दर्शकों के बीच पहुंचाया। उन्होंने आकिब नबी की गेंद पर एक रन के साथ 24 गेंद में अर्धशतक पूरा किया।

प्रभसिमरन हालांकि इसके बाद मुकेश की गेंद को पुल करने की कोशिश में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर आकिब को कैच दे बैठे. कप्तान अय्यर ने आते ही आकिब की लगातार गेंदों पर दो चौके मारे और फिर एनगिडी पर भी छक्का जड़ा.

माधव तिवारी ने प्रियांश का किया शिकार

माधव तिवारी ने प्रियांश को साहिल पारख के हाथों कैच कराके पंजाब को दूसरा झटका दिया। उन्होंने 33 गेंद की अपनी पारी में छह छक्के और दो चौके मारे. माधव तिवारी का यह आईपीएल डेब्यू विकेट भी था. अय्यर और कोनोली ने इसके बाद पारी को आगे बढ़ाया। पंजाब के रनों का शतक 10वें ओवर में पूरा हुआ. कोनोली ने स्टार्क पर चौके के साथ शुरुआत की जबकि अय्यर ने भी तिवारी पर चौका जड़ा. अय्यर ने एनगिडी जबकि कोनोली ने स्टार्क पर छक्का मारा।

पंजाब ने 15 ओवर में दो विकेट पर 149 रन बनाए. कोनोली ने एनगिडी की लगातार गेंदों पर चौके और छक्के के साथ रन गति में इजाफा करने का प्रयास किया. अय्यर ने तिवारी पर छक्के के साथ 32 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. कोनोली हालांकि तिवारी की गेंद डीप मिड विकेट पर डेविड मिलर को कैच दे बैठे। उन्होंने 27 गेंद की अपनी पारी में तीन चौके और दो छक्के मारे. स्टार्क ने इसके बाद लगातार गेंदों पर मार्कस स्टोइनिस (01) और शशांक सिंह (00) को पवेलियन भेजा. सूर्यांश शेडगे ने स्टार्क पर दो छक्कों और एक चौके के साथ 19वें ओवर में टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया.

इनपुट- भाषा

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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