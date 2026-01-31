This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
टी-20 वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका को बड़ी राहत, पूरी तरह फिट हुआ विस्फोटक बल्लेबाज
साउथ अफ्रीका को ग्रुप D में न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात के साथ रखा गया है. साउथ अफ्रीका की टीम नौ फरवरी को पहला मुकाबला खेलेगी.
David Miller receives medical clearance: टी-20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले खिलाड़ियों की चोट से परेशान साउथ अफ्रीका को बड़ी राहत मिली है. साउथ अफ्रीका के सीनियर बैट्समैन डेविड मिलर को शनिवार को अगले हफ्ते शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए नेशनल टीम में शामिल होने के लिए मेडिकल क्लीयरेंस मिल गया है.
क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने बताया कि मिलर, जिन्हें SA20 टूर्नामेंट के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव आया था, रविवार को साउथ अफ्रीकी टीम के साथ मुंबई के लिए रवाना होंगे.
डेविड मिलर ने फिटनेस टेस्ट पास किया: क्रिकेट साउथ अफ्रीका
CSA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, प्रोटीज पुरुष टीम के बैट्समैन डेविड मिलर को अगले महीने भारत और श्रीलंका में होने वाले ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए मेडिकल क्लीयरेंस मिल गया है. SA20 में पार्ल रॉयल्स के लिए खेलते समय एडक्टर मसल में खिंचाव के बाद मिलर ने इस हफ्ते सफलतापूर्वक फिटनेस टेस्ट पास किया.
CSA ने आगे कहा, वह रविवार को टीम के साथ जुड़ेंगे, जब वे जोहान्सबर्ग के OR टैम्बो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना होंगे.
खतरनाक बल्लेबाज हैं डेविड मिलर
डेविड मिलर की गिनती दुनिया के खतरनाक बल्लेबाजों में की जाती है. उन्होंने टी-20 में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए 133 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने दो शतक और आठ अर्धशतक के साथ 2630 रन बनाए हैं. टी-20 में मिलर के नाम 11711 रन (चार शतक, 51 अर्धशतक है.
ग्रुप डी में शामिल है साउथ अफ्रीका, नौ फरवरी को पहला मुकाबला
पिछले एडिशन की रनर-अप साउथ अफ्रीका को ग्रुप D में न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, कनाडा और संयुक्त अरब अमीरात के साथ रखा गया है. साउथ अफ्रीका 4 फरवरी को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में भारत के खिलाफ वार्म-अप मैच खेलेगी, जिसके बाद 9 फरवरी को अहमदाबाद में टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में कनाडा का सामना करेगी.