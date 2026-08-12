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संन्यास से पहले आखिरी चाहत... साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड मिलर ने किया खुलासा

साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज ने कहा, निश्चित रूप से अपने प्रशंसकों के सामने, अपने घरेलू मैदान पर और उस जगह पर खेलना बहुत खास होगा जहां मैं इतने साल से खेलता आया हूं, इसलिए उस टीम का हिस्सा बनना शानदार होगा.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Aug 12, 2026, 08:31 PM IST

Published On Aug 12, 2026, 08:31 PM IST

Last UpdatedAug 12, 2026, 08:31 PM IST

David Miller

David Miller

साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज डेविड मिलर अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप को जीतकर अपने करियर का शानदार अंत करना चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनकी टीम घरेलू प्रशंसकों के सामने यह उपलब्धि हासिल करने में सफल रहेगी.

वनडे विश्व कप अगले साल अक्टूबर-नवंबर में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा. आईपीएल सहित कई घरेलू फ्रेंचाइजी लीग में खेल चुके 37 साल के मिलर ने यह भी कहा कि उन्हें मध्य क्रम के बल्लेबाज के रूप में अपनी भूमिका पर गर्व है.

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2027 विश्व कप जीतना चाहता हूं: मिलर

सीमित ओवरों के क्रिकेट के विशेषज्ञ मिलर ने जिओ स्टार से कहा, मैं 2027 विश्व कप के लिए बहुत उत्सुक हूं, मेरे लिए, यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे मैं हासिल करना चाहता हूं, मैं अपने करियर के आखिर में एक ट्रॉफी जीतना चाहता हूं. साउथ अफ्रीका की तरफ से 178 वनडे खेल चुके मिलर ने कहा, इसलिए, मेरे लिए यह एक लक्ष्य है कि मैं उस विश्व कप टीम का हिस्सा बनना चाहूंगा, यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी कोई गारंटी हो, इसलिए मैं टीम में अपनी जगह बनाए रखने और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करूंगा.

‘विश्व कप टीम का हिस्सा बनना शानदार होगा’

उन्होंने कहा, निश्चित रूप से अपने प्रशंसकों के सामने, अपने घरेलू मैदान पर और उस जगह पर खेलना बहुत खास होगा जहां मैं इतने साल से खेलता आया हूं, इसलिए उस टीम का हिस्सा बनना शानदार होगा. मिलर ने कहा कि मध्य क्रम में बल्लेबाजी करना और अंत तक टिके रहना एक विशेष महारत है, जिसका उन्होंने अपने पूरे करियर में आनंद लिया है. उन्होंने कहा, मैं अपने करियर में मध्य क्रम में खेलता रहा हूं, मैंने मैचों को समाप्त करके अपना करियर बनाया है, यह कुछ ऐसा है जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है, यह कुछ ऐसा है जिसे हासिल करने और उसमें महारत हासिल करने में काफी समय लगता है.

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आईपीएल में एक दशक से ज्यादा समय बिताने के बाद, मिलर ने 2022 में गुजरात टाइटंस के साथ खिताब जीतने वाले सफर को इस टूर्नामेंट में अपना सबसे यादगार पल बताया। उन्होंने कहा, “आईपीएल में मेरा पसंदीदा पल… वैसे तो कई पल रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि हम जीतने के लिए खेलते हैं, इसलिए गुजरात टाइटंस के लिए आईपीएल जीतना ही मेरे लिए सबसे खास पल होगा.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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