मेलबर्न: डेविड वॉर्नर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉक्सिंग-डे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शानदार दोहरा शतक जमाया. अपने करियर के 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले वह ऑस्ट्रेलिया के पहले और दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

वॉर्नर से पहले सिर्फ इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ही ऐसा कर पाए हैं. रूट ने फरवरी 2021 में भारत के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी.

David Warner looks like he’s about to head out for the 12th round v prime Mike Tyson ? #AUSvSA pic.twitter.com/l9NCttRYCv

— 7Cricket (@7Cricket) December 27, 2022