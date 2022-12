ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम ब्रिस्बेन के गाबा में पहले टेस्ट में आमने-सामने है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को 48.2 ओवर में 152 रन के स्कोर पर ढेर कर दिया. मिशेल स्टॉर्क और नाथन लियोन को तीन-तीन सफलता मिली, वहीं कप्तान पैट कमिंस और स्कॉट बोलांड को दो- दो विकेट लिए. वहीं साउथ अफ्रीका की पारी के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरूआत भी बेहद खराब रही. ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वॉर्नर गोल्डन डक का शिकार हुए और रबाडा के ओवर की पहली ही बॉल पर चलते बने.

रबाडा के इस विकेट में सबसे ज्यादा योगदान शॉर्ट लेग पर खड़े फील्डर खाया जोंडो का रहा, जिन्होंने शॉर्ट लेग पर जंप लगाते हुए सिर्फ एक हाथ से डेविड वॉर्नर का कैच लपका. कगिसो रबाडा की इस बॉल को वॉर्नर डिफेंस करना चाहते थे, मगर गेंद एक्सट्रा बाउंस हुई और डेविड वॉर्नर के बैट पर लगते हुए शॉर्ट लेग की तरफ गई, जहां मौजूद खाया जोंडो ने हवा में छलांग लगाते हुए सिर्फ एक हाथ से इस कैच को लपक लिया.

Zondo pulls it in! ?

Rabada removes Warner off the first ball of the innings! #PlayOfTheDay #AUSvSA | @nrmainsurance pic.twitter.com/7nwJkAqD0X

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 17, 2022