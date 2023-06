डेविड वॉर्नर ने टेस्ट से रिटायरमेंट पर दिया जवाब, कहा- इस दिन खेलेंगे अपना आखिरी मैच

ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वॉर्नर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट पर बड़ा बयान दिया है. डेविड वॉर्नर ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया का आगामी समर सीजन क्रिकेट के लंबे फॉर्मेट में उनका आखिरी सीजन होगा. वॉर्नर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा है, इसके अलावा वह एशेज सीरीज के लिए चुने गए हैं.

डेविड वॉर्नर ने शनिवार को बेकनहैम में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेनिंग से पहले पत्रकारों के साथ बातचीत में संकेत दिया कि जनवरी में पाकिस्तान सीरीज के बाद और घरेलू धरती पर वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की सीरीज से पहले टेस्ट को अलविदा कहना चाहते हैं.

ऑस्ट्रेलिया इस साल के आखिर में पाकिस्तान के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगा जिसका आखिरी मैच तीन जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा, वॉर्नर का यह आखिरी मैच होगा.

36 वर्षीय वॉर्नर इस साल के अंत में भारत में होने वाले आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप में खेलना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में टेस्ट खेलने के बाद वह रेड बॉल क्रिकेट से अलग हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि आपको रन बनाने होंगे. मैंने हमेशा से कहा कि 2024 का टी20 वर्ल्ड कप मेरा अंतिम मैच हो सकता है.

डेविड वॉर्नर ने कहा कि अगर मैं डब्ल्यूटीसी फाइनल और आगामी एशेज सीरीज में खेलता हूं और पाकिस्तान सीरीज में रन बनाता हूं को तो मैं निश्चित रूप से रेड बॉल से संन्यास के लिए जाऊंगा.

