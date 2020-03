भारतीय टीम के सलामी बल्‍लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) कोरोनावायरस (Coronavirus) से संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पिछले एक सप्‍ताह से अपने घर पर हैं. वो खाली वक्‍त में घर की सफाई से लेकर कपड़े धोने तक के सभी काम कर रहे हैं. शिखर धवन ने कपड़े धोते हुए एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से पोस्‍ट की, जिसपर बड़ी संख्‍या में क्रिकेट व अन्‍य स्‍पोर्ट्स सेे जुड़े लोग कमेंट कर रहे है.

49 सैकेंड के वीडियो में पत्‍नी आयशा धवन शीशे के सामने मेकअप करती नजर आ रही हैं, जबकि शिखर धवन बाथ-टब में बैठकर कपड़े धो रहे हैं. वीडियो के अगले हिस्‍से में धवन फ्लश पॉट साफ कर रहे हैं. इस दौरान सजी-धजी खड़ी आयशा फोन पर बात कर रही हैं. आयशा डंडा दिखाकर शिखर धवन को ठीक से सफाई करने के लिए भी कह रही हैं.

बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, “जबसे हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूं. आफत गली पड़ है उसको निभा रहा हूं.” इस वीडियो पर बड़ी संख्‍या में सैलेब्रिटीज ने अपना रिएक्‍शन दिया. डेविड वार्नर ने स्‍माइली पोस्‍ट करते हुए लिखा, “मैं तुम्‍हें सुन रहा हूं.”

But that’s you pre-isolation too, so what’s the deal here??!!

— Shoaib Malik 🇵🇰 (@realshoaibmalik) March 25, 2020