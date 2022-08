सिडनी| करिश्माई ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने बिग बैश लीग (बीबीएल) की टीम सिडनी थंडर के साथ दो साल का करार किया है। वार्नर अगले साल की शुरूआत में शुरू हो रहे बीबीएल के 12वें सीजन में कम से कम पांच मैचों के लिए उपलब्ध होंगे।

क्रिकेटडॉटकॉमडॉटएयू की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्रिकेट आस्ट्रेलिया (सीए) द्वारा थंडर की 19 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर कैप के बाहर से भुगतान किया जाएगा।

35 वर्षीय खिलाड़ी आखिरी बार दिसंबर 2013 में बीबीएल में खेले थे और कथित तौर पर नई यूएई टी20 लीग में प्रतिस्पर्धा करने की योजना बना रहे थे। वह जनवरी 2023 की शुरूआत में बीबीएल से जुड़ने के लिए तैयार हैं। अब वह सिडनी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच के बाद थंडर्स के आखिरी पांच मैचों में खेलेंगे जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया भारत के चार मैचों के दौरे पर रवाना होगा।

He’s BACK. ⚡️@davidwarner31 signs with Sydney Thunder for two seasons ahead of #BBL12! ✍️ pic.twitter.com/pdEDcO6uLl

— KFC Big Bash League (@BBL) August 20, 2022