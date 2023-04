IPL 2023: पहली जीत के बाद वॉर्नर को मिली एक और बड़ी खुशखबरी, चोरी हुआ सामान बरामद

IPL 2023 में दिल्ली कैपिटल्स को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ पहली जीत क्या नसीब हुई टीम के भाग्य ही खुल गए. दिल्ली की टीम को जीत के बाद 24 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी खुशी मिली है जिसका ऐलान खुद टीम के कप्तान डेविड वॉर्नर ने किया है. वॉर्नर ने बताया है कि दिल्ली की टीम का जो सामान चोरी हुआ था वो बरामद हो गया है.

डेविड वॉर्नर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर करते हुए ये जानकारी दी. उन्होंने अपनी स्टोरी में 2 फोटो लगाए है जिसमें से एक फोटो में कई बैट नजर आ रहे है. ये फोटो किसी पुलिस स्टेशन का नजर आ रहा है. इस स्टोरी में उन्होंने दिल्ली पुलिसा का भी धन्यवाद अदा किया है. वॉर्नर ने लिखा, "पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है लेकिन अभी भी कुछ सामान गायब है लेकिन फिर भी धन्यवाद।"

David Warner shares news of recover items by Police in his Instagram. Stolen bats, gloves, helmets, pads have been recovered #CSKvsSRH pic.twitter.com/XtPzIcSGGC

— Vikram Rajput (@iVikramRajput) April 21, 2023