IPL के पहले चेयरमैन ललित मोदी ने दावा किया है कि क्रिकेट प्रशासन छोड़ने की उनकी वजह दाऊद इब्राहिम था. उन्होंने कहा, कि उन्हें जान से मारने की धमकी तक मिली थी.
Published On Jun 04, 2026, 05:16 PM IST
Last UpdatedJun 04, 2026, 05:16 PM IST
lalit modi dawood ibrahim
नई दिल्ली: आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने एक बड़ा आरोप लगाया है. ललित मोदी ने कहा कि उनके क्रिकेट प्रशासन छोड़ने की वजह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उनके गैंग, डी कंपनी की ओर से मिलने वाली धमकियां रहीं.
गुरुवार को एएनआई की स्मिता प्रकाश को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ‘दाऊद इब्राहिम एक जाना-माना बुकमेकर (सट्टेबाज) है. वह क्रिकेट सट्टेबाजी को नियंत्रित करता है.’
मोदी ने आगे कहा कि असली परेशानी तब शुरू हुई जब उन्होंने करोड़ों डॉलर के सट्टेबाजी के बाजार से डील करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि मैच के दौरान फर्जी सिग्नल को ध्यान से देखने के बाद उन्होंने मैच फिक्सिंग पर कड़े ऐक्शन लिए. ऐसा करके मैंने उनके गैर-कानूनी सट्टेबाजी के धंधे से पंगा ले लिया था.
उन्होंने आगे कहा, ‘उन दिनों यह अंडरग्राउंड सट्टेबाजी का धंधा करीब दो बिलियन डॉलर हुआ था. आज यही अंडरग्राउंड बैटिंग का धंधा 4 बिलियन डॉलर का है. यह हमारी उम्मीद से भी बड़ा है. हर गेंद पर कोई मौका बनता है. यही सट्टा बाजार है. अब कोई भी मैच फिक्स नहीं करता. आप ओवर फिक्स करते हैं. आप बॉल फिक्स करते हैं.’
मोदी ने एक बड़ा दावा किया कि उन्होंने सट्टेबाजी के भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करते रहने के लिए करोड़ों डॉलर की रिश्वत को ठुकरा दिया था. मोदी ने दावा किया कि साल 2012 में दाउद इब्राहिम ने सीधे तौर पर स्पीकरफोन पर उनसे कहा था कि डी कंपनी को आईपीएल टीम कंट्रोल करने दिया जाए.
ललित मोदी ने कहा, ‘उन्होंने मुझे इसे नजरअंदाज करने के लिए करोड़ों डॉलर की रिश्वत देने का ऑफर किया. अगर आप पहले तीन साल देखें, जब मैंने आईपीएल चलाया तब कोई फिक्सिंग नहीं थी. लेकिन यह माफिया को पसंद नहीं आया.’
जान से मारने, किडनेपिंग की धमकी
उन्होंने इसके साथ ही यह भी बताया कि उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी मिली. ललित मोदी ने दावा किया कि साल 2009 में मुंबई में उनके घर के बाहर गोली भी चली थी. इसके बाद उन्हें जेड कैटिगरी सुरक्षा मिली थी.
मोदी ने आगे कहा कि जोहान्सबर्ग में उन्हें जान से मारने के लिए एक हत्यारा को भाड़े पर भी लिया गया था. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी दावा कि जब तनाव बहुत ज्यादा था तब कुछ वक्त के लिए लंदन में उनके बेटे का अपहरण भी कर लिया गया था.
ललित मोदी ने कहा कि साल 2009 में जब आईपीएल का दूसरा सीजन साउथ अफ्रीका में हुआ था तब अंडरग्राउंड सट्टेबाजी ग्रुप को काफी नुकसान हुआ. उन्होंने कहा कि इससे वे गिरोह काफी परेशान हो गया क्योंकि इस फैसले ने उनके गैरकानूनी सेटअप को हटा दिया था.
ललित मोदी ने कहा, ‘… उनके इस नुकसान का जिम्मेदार मुझे ठहराया गया क्योंकि मैं आईपीएल को साउथ अफ्रीका ले गया…. उन्होंने इस बात पर शर्त लगाई थी कि आईपीएल साउथ अफ्रीका नहीं जाएगा. तो उन्हें बहुत नुकसान हुआ. आखिर उन्हें इस आईपीएल से काफी ज्यादा पैसा कमाना चाहता थे.’