DC vs CSK Live Score: दिल्ली कैपिटल्स vs चेन्नई सुपरकिंग्स, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Delhi Capitals vs Chennai Super Kings Match Scorecard and Updates
Published On May 05, 2026, 06:53 PM IST
Last UpdatedMay 05, 2026, 06:53 PM IST
DC vs CSK Live Score: आईपीएल 2026 के 48वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपरकिंग्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है.
दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है. दिल्ली की टीम में काइले जेमिंसन की जगह लुंगी एनगिडी को मौका दिया गया है. चेन्नई की टीम में दो बदलाव हुआ है. अकिल हुसैन, गुरजपनीत सिंह को प्लेइंग-11 में मौका दिया गया है.
दिल्ली कैपिटल्स (प्लेइंग इलेवन): केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, करुण नायर, ट्रिस्टन स्टब्स, नितीश राणा, अक्षर पटेल (कप्तान), आशुतोष शर्मा, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन
इम्पैक्ट सब: विप्रज निगम, समीर रिज़वी, अभिषेक पोरेल, औकिब नबी डार, डेविड मिलर
चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, जेमी ओवरटन, अकील होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी, गुरजापनीत सिंह
इम्पैक्ट सब: शिवम दुबे, प्रशांत वीर, मैथ्यू शॉर्ट, आकाश मधवाल, सरफराज खान