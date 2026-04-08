IPL 2026, DC vs GT LIVE: दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस, स्कोर और अपडेट 

IPL 2026, DC vs GT: दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. अक्षर पटेल का मानना है कि उनकी टीम ने इस सीजन लक्ष्य का पीछा अच्छी तरह से किया है. और वह इस मैच में भी ऐसा ही करेंगे. अक्षऱ का मानना है कि बीते दिनों हुई बारिश के चलते पिच में नमी है. और दिल्ली की टीम ने इस मैच में कोई बदलाव नहीं किया है. इस मैच के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं गुजरात की टीम में शुभमन गिल की वापसी हुई है. इससे उन्हें काफी राहत मिली होगी. गिल ने कहा कि वह पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे. उन्हें उम्मीद है कि उनका पावरप्ले अच्छा जाएगा. उन्हें मिडल ऑर्डर में एक बदलाव की जरूरत है.

दिल्ली की टीम ने अभी तक इस सीजन में दोनों मैच जीते हैं. वहीं गुजरात को अपना खाता खोलने का इंतजार है. दिल्ली ने लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस जैसी मजबूत टीमों को हराया है. समीर रिजवी ने दिल्ली के लिए दोनों मैचों में बड़ी उपयोगी पारियां खेली हैं. गुजरात टाइटंस को हालांकि पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैचों में हार मिली है. हालांकि टीम एक वक्त पर मजबूत नजर आ रही थी लेकिन दोनों बार मैच उसके हाथ से फिसल गया.

दिल्ली का मौसम साफ है. बारिश की कोई उम्मीद नहीं है. लेकिन हवा में ठंडक है जो खिलाड़ियों के लिए मददगार होगी.

शुभमन गिल पिछले मैच में गर्दन में चोट के चलते नहीं खेले थे. हालांकि इस मैच में वह लौट आए हैं. अपनी तबीयत पर उन्होंने कहा कि अब यह पहले से ठीक है. इससे पहले वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी नहीं खेले थे. क्या यह चोट उसी तरह की है. इस पर गिल ने कहा कि हां यह कुछ ऐसा ही है. गिल ने पहले बल्लेबाजी पर कहा कि उन्हें ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर मौसम ऐसा ही रहा तो मैदान पर ओस नहीं होगी. गिल पारी का आगाज करते हैं तो उन्होंने कहा कि वह एक-दो ओवर बल्लेबाजी करने के बाद ही पिच और परिस्थितियों का बेहतर आकलन कर पाएंगे. साई सुदर्शन के साथ पारी के आगाज पर उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि इस जोड़ी ने अच्छा काम किया है.

गुजरात टाइटंस: 1 शुबमन गिल (कप्तान), 2 बी साई सुदर्शन, 3 जोस बटलर (विकेटकीपर), 4 वाशिंगटन सुंदर, 5 ग्लेन फिलिप्स, 6 शाहरुख खान, 7 राहुल तेवतिया, 8 राशिद खान, 9 कागिसो रबाडा, 10 मोहम्मद सिराज, 11 अशोक शर्मा।

इम्पैक्ट प्लेयर्स: प्रसीद, होल्डर, सुथार, जयंत और रावत।

दिल्ली कैपिटल्स: 1 केएल राहुल (विकेटकीपर), 2 पथुम निसांका, 3 नितीश राणा, 4 डेविड मिलर, 5 ट्रिस्टन स्टब्स, 6 अक्षर पटेल (कप्तान), 7 विप्रज निगम, 8 कुलदीप यादव, 9 लुंगी एनगिडी, 10 टी नटराजन, 11 मुकेश कुमार।

इम्पैक्ट प्लेयर: रिज़वी, आशुतोष, नबी, चमीरा और नायर।