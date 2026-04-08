IPL 2026, DC vs GT LIVE: दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस, स्कोर और अपडेट 

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IPL 2026, DC vs GT LIVE: कुलदीप की फिरकी ने बटलर को फंसाया, गुजरात टाइटंस ने दूसरा विकेट गंवाया

IPL 2026, DC vs GT: दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. अक्षर पटेल का मानना है कि उनकी टीम ने इस सीजन लक्ष्य का पीछा अच्छी तरह से किया है. और वह इस मैच में भी ऐसा ही करेंगे. अक्षऱ का मानना है कि...

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By Bharat Malhotra

Last Updated on - April 8, 2026 8:12 PM IST

IPL delhi Capitals vs Gujarat Titans
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IPL 2026, DC vs GT: दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. अक्षर पटेल का मानना है कि उनकी टीम ने इस सीजन लक्ष्य का पीछा अच्छी तरह से किया है. और वह इस मैच में भी ऐसा ही करेंगे. अक्षऱ का मानना है कि बीते दिनों हुई बारिश के चलते पिच में नमी है. और दिल्ली की टीम ने इस मैच में कोई बदलाव नहीं किया है. इस मैच के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं गुजरात की टीम में शुभमन गिल की वापसी हुई है. इससे उन्हें काफी राहत मिली होगी. गिल ने कहा कि वह पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे. उन्हें उम्मीद है कि उनका पावरप्ले अच्छा जाएगा. उन्हें मिडल ऑर्डर में एक बदलाव की जरूरत है.

दिल्ली की टीम ने अभी तक इस सीजन में दोनों मैच जीते हैं. वहीं गुजरात को अपना खाता खोलने का इंतजार है. दिल्ली ने लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस जैसी मजबूत टीमों को हराया है. समीर रिजवी ने दिल्ली के लिए दोनों मैचों में बड़ी उपयोगी पारियां खेली हैं. गुजरात टाइटंस को हालांकि पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैचों में हार मिली है. हालांकि टीम एक वक्त पर मजबूत नजर आ रही थी लेकिन दोनों बार मैच उसके हाथ से फिसल गया.

दिल्ली का मौसम साफ है. बारिश की कोई उम्मीद नहीं है. लेकिन हवा में ठंडक है जो खिलाड़ियों के लिए मददगार होगी.

शुभमन गिल पिछले मैच में गर्दन में चोट के चलते नहीं खेले थे. हालांकि इस मैच में वह लौट आए हैं. अपनी तबीयत पर उन्होंने कहा कि अब यह पहले से ठीक है. इससे पहले वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भी नहीं खेले थे. क्या यह चोट उसी तरह की है. इस पर गिल ने कहा कि हां यह कुछ ऐसा ही है. गिल ने पहले बल्लेबाजी पर कहा कि उन्हें ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर मौसम ऐसा ही रहा तो मैदान पर ओस नहीं होगी. गिल पारी का आगाज करते हैं तो उन्होंने कहा कि वह एक-दो ओवर बल्लेबाजी करने के बाद ही पिच और परिस्थितियों का बेहतर आकलन कर पाएंगे. साई सुदर्शन के साथ पारी के आगाज पर उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि इस जोड़ी ने अच्छा काम किया है.

गुजरात टाइटंस: 1 शुबमन गिल (कप्तान), 2 बी साई सुदर्शन, 3 जोस बटलर (विकेटकीपर), 4 वाशिंगटन सुंदर, 5 ग्लेन फिलिप्स, 6 शाहरुख खान, 7 राहुल तेवतिया, 8 राशिद खान, 9 कागिसो रबाडा, 10 मोहम्मद सिराज, 11 अशोक शर्मा।

इम्पैक्ट प्लेयर्स: प्रसीद, होल्डर, सुथार, जयंत और रावत।

दिल्ली कैपिटल्स: 1 केएल राहुल (विकेटकीपर), 2 पथुम निसांका, 3 नितीश राणा, 4 डेविड मिलर, 5 ट्रिस्टन स्टब्स, 6 अक्षर पटेल (कप्तान), 7 विप्रज निगम, 8 कुलदीप यादव, 9 लुंगी एनगिडी, 10 टी नटराजन, 11 मुकेश कुमार।

इम्पैक्ट प्लेयर: रिज़वी, आशुतोष, नबी, चमीरा और नायर।

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दिल्ली कैपिटल्स को इस विकेट की जरूरत थी. और बाएं हाथ के फिरकी गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपनी टीम को बड़ी कामयाबी दिलाई. कुलदीप ने पिछली गेंद 89 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी थी. इस बार उन्होंने रफ्तार को तेज किया. रफ्तार 95 किलोमीटर प्रति घंटा थी. छह किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा. और गेंद को शॉर्ट आर्म पुल करने गए बटलर उसमें फंस गए. और 52 रन के निजी स्कोर पर बोल्ड हो गए.

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गुजरात टाइटंस की टीम को जोस बटलर ने तेज रफ्तार दी है. 6 ओवर का पावरप्ले समाप्त होने तक गुजरात की टीम ने 1 विकेट खोकर 68 रन बनाए हैं. बटलर 22 गेंद पर 47 रन बनाकर खेल रहे हैं. साई सुदर्शन को 12 के निजी स्कोर पर मुकेश कुमार ने बोल्ड किया है. वहीं कप्तान शुभमन गिल ने छह ओवरों में सिर्फ सात गेंद खेली हैं और उन्होंने इतने ही रन बनाए हैं.

IPL 2026, DC vs GT LIVE: जोस बटलर ने किया अक्ष पटेल का स्वैग से स्वागत

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जोस बटलर ने किया अक्षर पटेल का स्वैग से स्वागत. दिल्ली कैपिटल्स के ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका लगाया. और उसकी अगली गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ दिया. बटलर जबर्दस्त आक्रामक मूड में हैं. अक्षर पटेल के ओवर की गेंद पर आक्रमण के बाद बटलर ने मुकेश कुमार के खिलाफ हमला बोला. उनके ओवर की पहली दो गेंदों पर उन्होंने छक्के लगाए. और ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने चौका लगाया. ओवर की पांचवीं गेंद पर उन्होंने एक और छक्का लगाया. इस बार कवर्स के ऊपर से कमाल का शॉट. बटलर ने सिर्फ 16 गेंद पर 42 रन बना लिए हैं.

इस मैच से पहले बटलर के फॉर्म को लेकर सवाल उठ रहे थे. आज लगता है कि दिल्ली के इस मैदान पर वह उन सब सवालों के जवाब देना चाहते हैं.

IPL 2026, DC vs GT LIVE: जोस बटलर ने लगाया शानदार छक्का, लगातार तीन गेंद डॉट गेंद खेलीं

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जोस बटलर ने लगातार तीन गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया. इंग्लैंड का यह बल्लेबाज इस सीजन में बहुत अच्छी लय में नहीं दिख रहा है. लेकिन वह जिस दर्जे का बल्लेबाज है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. अपनी चौथी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया. ओवर की आखिरी गेंद पर एक रन लिया. तीन ओवर बाद गुजरात का स्कोर बिना किसी विकेट के 27 रन.

IPL 2026, DC vs GT LIVE: मुकेश कुमार ने दिलाई दिल्ली कैपिटल्स को पहली कामयाबी

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IPL 2026, DC vs GT LIVE: मुकेश कुमार ने दिलाई दिल्ली कैपिटल्स को पहली कामयाबी. मुकेश की गेंद को साई सुदर्शन ने कट करना चाहा. गेंद को थर्डमैन पर खेलना चाहा लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया. और वह विकेटों से टकराई. सुदर्शन बड़ी पारी खेल पाए. सुदर्शन ने 7 गेंद पर 12 रन की पारी खेली.

IPL DC vs GT: शुभमन गिल ने भी चौके के साथ किया अपनी पारी का आगाज

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जब मुकेश कुमार की गेंद पर साई सुदर्शन ने चौका लगाया था तब केविन पीटरसन जो कॉमेंट्री कर रहे हैं, ने कहा कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर अगर पावर प्ले में आपको गैप मिल जाता है तो गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाती है. और ऐसा ही शुभमन गिल ने भी किया. अपनी पहली ही गेंद पर उन्होंने गेंद को कट कर दिया. और चार रन बटोरे. अगली ही गेंद पर उन्होंने एक रन लेकर स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया. पहला ओवर समाप्त हुआ. ओवर की आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं बना. पहला ओवर समाप्त होने के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के.

IPL DC vs GT: मुकेश कुमार की पहली ही गेंद पर चौका, गुजरात की धमाकेदार शुरुआत

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दिल्ली की ओर से मुकेश कुमार ने पहली गेंद फेंकी. और साई सुदर्शन ने पहली ही गेंद को ऑन साइड पर फ्लिक कर दिया. चौके के लिए. गुजरात टाइटंस की टीम का खाता चौके के साथ खुला. मुकेश ने गेंद को स्विंग करवाना चाहा. वह लाइन से जरा सा भटके और साई ने आसानी से चार रन बटोरे.

IPL 2026, DC vs GT LIVE: दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस, स्कोर और अपडेट

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नमस्कार, दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस (DC vs GT) मैच में आपका स्वागत है. हम आपको दिखाएंगे मैच का अपडेट और लाइव स्कोर.

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