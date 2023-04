DC vs KKR मैच पर बारिश का खतरा, मैदान को कवर किया गया, जानिए मौसम का हाल...

ताजा अपडेट ये है कि अंपायर मैदान पर हैं. कवर्स को हटाया जा रहा है. अब अगला निरीक्षण 7.45 पर होगा. अब देखना होगा कितने ओवरों की कटौती की जाती है. बारिश फिर से थोड़ी तेज हो गई है और अंपायरों का इंस्पेक्शन होना अभी बाकी है.

? UPDATE ?

Toss is delayed due to rain. Hoping we get to witness some action at #QilaKotla soon ?#YehHaiNayiDilli #IPL2023 #DCvKKR pic.twitter.com/2DLk6RLUBa

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 20, 2023