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DC vs KKR Live Score: दिल्ली कैपिटल्स vs केकेआर, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders​ Match Scorecard and Updates

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 08, 2026, 07:01 PM IST

Published On May 08, 2026, 07:01 PM IST

Last UpdatedMay 08, 2026, 07:01 PM IST

DC VS KKR

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DC vs KKR Live Score: आईपीएल 2026 के 51वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

दोनों टीमें इस सीजन पहली बार आमने-सामने है. दिल्ली की टीम को पिछले मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स से हार का सामना करना पड़ा है. वहीं कोलकाता की टीम जीत की पटरी पर वापस लौट चुकी है, जिसे रोकना दिल्ली के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है.

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DC vs KKR Live Score: कोलकाता ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी

DC vs KKR Live Score: कोलकाता ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी. दिल्ली की टीम में दो बदलाव हुआ है. टी. नटराजन की जगह मुकेश कुमार और करुण नायर की जगह विपराज निगम को मौका दिया गया है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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