DC vs KKR Live Score: दिल्ली कैपिटल्स vs केकेआर, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders Match Scorecard and Updates
Published On May 08, 2026, 07:01 PM IST
Last UpdatedMay 08, 2026, 07:01 PM IST
DC VS KKR
DC vs KKR Live Score: आईपीएल 2026 के 51वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.
दोनों टीमें इस सीजन पहली बार आमने-सामने है. दिल्ली की टीम को पिछले मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स से हार का सामना करना पड़ा है. वहीं कोलकाता की टीम जीत की पटरी पर वापस लौट चुकी है, जिसे रोकना दिल्ली के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है.