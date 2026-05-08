DC vs KKR Live Score: दिल्ली कैपिटल्स vs केकेआर, लाइव स्कोरकार्ड, अपडेट्स

Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders​ Match Scorecard and Updates

May 08, 2026, 07:01 PM IST

Last Updated May 08, 2026, 07:01 PM IST

Published On May 08, 2026, 07:01 PM IST

Live Blog Summary Scorecard Commentary Schedule Delhi 7/0 (1.0) Run Rate: (Current: 7.00) Pathum Nissanka 6 * (4) 1x4, 0x6 KL Rahul (W) 1 (2) 0x4, 0x6 Vaibhav Arora (0-0-0-0) * Anukul Roy (1-0-7-0)

DC vs KKR Live Score: आईपीएल 2026 के 51वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आमने-सामने है. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है.

दोनों टीमें इस सीजन पहली बार आमने-सामने है. दिल्ली की टीम को पिछले मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स से हार का सामना करना पड़ा है. वहीं कोलकाता की टीम जीत की पटरी पर वापस लौट चुकी है, जिसे रोकना दिल्ली के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है.