दिल्‍ली के खिलाफ मुकाबले में कोलकाता नाइटराइडर्स ने 59 रन से बड़ी जीत दर्ज की. मैच के हीरो रहे नीतीश राणा और वरुण चक्रवर्ती. पहले बल्‍लेबाजी करते हुए नीतीश राणा की 53 गेंदों पर 81 रन की पारी के दम पर कोलकाता ने निर्धारित 20 ओवरों में 196/6 रन बनाए.

लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान दिल्‍ली के पांच विकेट झटक वरुण चक्रवर्ती ने श्रेयस अय्यर की टीम के लिए रन बनाना बेहद मुश्किल बना दिया. नतीजतन दिल्‍ली को अंत में शिकस्‍त झेलनी पड़ी.

मैच के बाद का एक फोटो इस वक्‍त काफी वायरल हो रहा है. इस फोटो में नीतीश राणा एक जर्सी दिखा रहे हैं. जर्सी पर लिखा है सुरिंदर. कोलकाता की टीम में तो सुरिंदर नाम का कोई खिलाड़ी नहीं है. ऐसे में नीतीश किसके नाम की जर्सी दिखा रहे हैं. आइये हम आपको इस बारे में बताते हैं.

A heart-warming tribute from @NitishRana_27 to his father-in-law, who passed away yesterday. Surinder Marwah.

Rest in peace sir 🙏🏼#KKRHaiTaiyaar #Dream11IPL #KKRvDC pic.twitter.com/0gH19W9PiV

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) October 24, 2020