DC vs MI, Live: Rohit Sharma ने अश्विन की गेंद पर लगाया एक हाथ से छक्‍का, वायरल हुआ वीडियो

Rohit Sharma one hand six goes viral: दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Delhi Capitals vs Mumbai Indians) के खिलाफ मुंबई इंडियंस की बल्‍लेबाजी आईपीएल 2021 (Indian Premier League 2021) के 13वें मुकाबले में बेहद खराब रही. पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों में महज नौ विकेट के नुकसान पर 137 रन ही बना पाई. हालांकि इसके बावजूद भी मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) द्वारा लगाया गया एक छक्‍का इस वक्‍त काफी वायरल हो रहा है.

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने आज रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की गेंद पर एक हाथ से छक्‍का लगाया. रोहित शर्मा का ये छक्‍का कवर्स की दिशा में था. वो पहले पीछे हटे और फिर दोबारा वापस आए. उन्‍होंने अश्विन की बाहर जाती हुई गेंद को मारने के लिए एक हाथ का इस्‍तेमाल किया. गेंद हवा में ऊंची चली गई. हालांकि इसके बावजूद वो सीमा पार छक्‍के के लिए पहुंचने में कामयाब रही. रोहित शर्मा के इस नए अंदाज के छक्‍के को फैन्‍स इस वक्‍त खूब पसंद कर रहे हैं.

one handed six by rohit sharma. wow 😍!! pic.twitter.com/mKdBSULrwk — vardhan. (@putitdownx) April 20, 2021

मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने 30 गेंदों पर 44 रनों की अहम पारी खेली. इस दौरान उनके बल्‍ले से तीन चौके और इतने ही छक्‍के आए. रोहित ने मुंबई इंडियंस की तरफ से मैच में सर्वाधिक रन बनाए. ये मुकाबला अमित मिश्रा के नाम रहा. उन्‍होंने चार विकेट हॉल अपने नाम कर मुंबई के बल्‍लेबाजी क्रम को ध्‍वस्‍त कर दिया. उन्‍होंने एक ही ओवर में रोहित और हार्दिक पांड्या का विकेट निकाला. इसके बाद कीरोना पोलार्ड और इशान किशन भी उनका शिकार बने.