बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में इशान किशन की पारी सोशल मीडिया पर छाई है. इशान किशन को लंबे समय के बाद टीम इंडिया में मौका दिया गया था. एक दिन पहले ही बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए जयदेव उनादकट को जगह दी गई है. उनादकट ने चार साल पहले भारत के लिए इंटरनेशनल मैच खेला था. वहीं एक ऐसा खिलाड़ी भी है, जिसने इंग्लैंड के खिलाफ तिहरा शतक जड़ा था, मगर पांच साल से टीम में शामिल होने का इंतजार कर रहा है. इशान किशन की दमदार पारी के बाद उस खिलाड़ी का ट्वीट वायरल हो रहा है.

राजस्थान के इस खिलाड़ी का नाम करुण नायर है. करुण नायर ने भारत के लिए सिर्फ छह टेस्ट और दो वनडे मैच खेले हैं, मगर उनकी इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 303 रन की पारी आज भी लोगों के जेहन में है. भारत के लिए सिर्फ दो बल्लेबाजों ने टेस्ट में तिहरा शतक जड़ा है, जिसमें वीरेंद्र सहवाग और करुण नायर का नाम शामिल है. करुण नायर ने लगातार हो रही अनदेखी के बाद शनिवार को ट्वीट किया, डियर क्रिकेट, मुझे एक और मौका दें. करुण नायर के ट्वीट पर लोगों ने उनका समर्थन भी किया है.

Dear cricket, give me one more chance.??

— Karun Nair (@karun126) December 10, 2022