इंदौर में खेले गए तीसरे टी-20 मैच में भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के हाथों 49 रन से हार का सामना करना पड़ा. हालांकि इस हार के बावजूद टीम इंडिा ने 2-1 से टी-20 सीरीज को अपने नाम कर लिया. दक्षिण अफ्रीका ने राइली रूसो के शतक से भारत के सामने जीत के लिए 228 रन का लक्ष्य रखा था, टीम इंडिया 178 रन पर ढेर हो गई. इस मैच में भारतीय टीम की गेंदबाजी और फील्डिंग एक बार फिर कमजोर कड़ी साबित हुई. इस मैच से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है, जिसमें तेज गेंदबाज दीपक चाहर मो. सिराज को अपशब्द कहते नजर आ रहे हैं.

दरअसल दीपक चाहर के आखिरी ओवर की पांचवीं गेद पर डीप स्क्वायर लेग पर फील्डिंग कर रहे मो. सिराज ने डेविड मिलर के कैच को लपका, मगर कैच लपकने के दौरान उनका पैर बांउड्री लाइन से छू गया और बल्लेबाज को छह रन मिले. सिराज की इस फील्डिंग से कप्तान रोहित शर्मा नाराज दिखे, वहीं आमतौर पर हंसमुख नजर आने वाले दीपक चाहर गुस्से में नजर आए और उन्होंने मो. सिराज को अपशब्द तक कह डाले. दीपक चाहर का यह वीडियो वायरल हो रहा है. दीपक चाहर ने आखिरी ओवर में 24 रन दिए.

Is this team really going to play #T20WorldCup #T20WC2022 in #Australia pic.twitter.com/qe2WK7K8A9

Siraj didn’t realise that he’s about to touch the boundary, it was difficult too to control instantly at the moment, but Deepak Chahar abused him.?

it’s easy to abuse & blame others to hide self’s incompetency.#Siraj #deepakchahar #INDvsSAT20I pic.twitter.com/lYiGO77uvR

— Abu Zaid Sarooji (@Sarooji_) October 4, 2022