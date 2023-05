Catch नहीं, तूने आईपीएल ट्रॉफी ड्रॉप कर दिया, गिल का कैच छोड़ने के बाद ट्रोल हुए दीपक चाहर

आईपीएल 2023 के फाइनल मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने-सामने है. इस मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. चेन्नई के पास मैच के दूसरे ही ओवर में गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज शुभमन गिल का विकेट लेने का मौका था, मगर टीम ने उस मौके को गंवा दिया. दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल को बड़ा जीवनदान मिला. तुषार देशपांडे की गेंद पर दीपक चाहर ने कैच ड्रॉप कर दिया. शुभमन गिल उस समय सिर्फ एक रन बनाए थे.

दूसरे ओवर की चौथी गेंद जो तुषार देशपांडे ने गुड लेंथ पर फेंकी थी, पैड्स पर आ रही गेंद को गिल ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खेला, वहां दीपक चाहर मौजूद थे, कैच को पकड़ने के लिए दीपक चाहर ने दोनों हाथ आग किए, मगर गेंद हथेली के ऊपर लगी और छिटक गई. कैच को ड्रॉप करने के बाद दीपक चाहर के चेहरे पर निराशा नजर आई.

शुभमन गिल ने इस जीवनदान का फायदा उठाया और टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाई. उन्होंने 20 गेंद में 39 रन की पारी खेली और अपनी पारी में सात चौका लगाया. उन्होंने ओपनर ऋद्धिमान साहा के साथ 67 रन की ओपनिंग साझेदारी की. शुभमन गिल का विकेट रविंद्र जडेजा को मिला. जडेजा की गेंद पर धोनी ने गिल को स्टंप किया.

बता दें कि इससे पहले मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में शुभमन गिल का कैच 30 रन के स्कोर पर टिम डेविड ने छोड़ा था, उसके बाद उस मैच में शुभमन गिल ने शतक जड़ा था. सोशल मीडिया पर दीपक चाहर को इसके बाद ट्रोल भी किया जा रहा है.

यहां देखें लोगों का रिएक्शन:

Deepak Chahar just dropped Shubhman Gill. ?? Tim David dropped Gill on 30 in the last match, and we all saw how he took that lifeline. #IPL2023Final #GTvsCSK #IPL2023 pic.twitter.com/hsey3tHwy8

— Ridhima Pathak (@PathakRidhima) May 29, 2023