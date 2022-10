इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे मैच में दीप्ति शर्मा के नॉन स्ट्राकर एंड पर रन आउट को लेकर मामला अभी थमा भी नहीं था कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जारी T20I सीरीज के आखिरी मुकाबले में ऐसा ही एक रन आउट होते-होते रह गया।

दरअसल, इंदौर में T20I सीरीज के तीसरे मुकाबले में 16वां ओवर फेंकने आए दीपक चाहर। पहली गेंद फेंकने के लिए दीपक ने रनअप लेना शुरू किया। चाहर के गेंद फेंकने से पहले ही ट्रिस्टन स्टब्स नॉन स्ट्राइकर छोर पर क्रीज से आगे निकल गए। इस बीच दीपक चाहर ने अपना एक्शन रोक तुंरत गेंद को विकेट पर मारने की एक्टिंग की। ये देख स्टब्स ने तुरंत ही अपना बैट क्रीज के अंदर सरका दिया। इसके बाद दीपक चाहर मुस्कराते हुए वापस रनअप लेने के लिए लौट गए। वहीं, कप्तान रोहित भी ये नजारा देख मंद-मंद मुस्कराते दिखे।

Not Mankading!

The ever smiling and dashing Deepak Chahar maintains the rule, law, spirit, fairness, glory and beauty of cricket!

Respect ✊

#INDvSA #ICC2022 #BCCI #CricketTwitter #respect #chennaisuperkings #mankad pic.twitter.com/8pT4SXleEY

— Narasimha R N (@NarasimhaRN5) October 4, 2022