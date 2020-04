भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) अब पबजी (PUBG) नहीं खेलते हैं. वो इन दिनों किसी नई प्रकार की गेम को खेलने में व्‍यस्‍त हैं. इस बात की जानकारी आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (Chennai Super Kings) की टीम में साथी खिलाड़ी दीपक चाहर (Deepal Chahar) ने दी.

आईपीएल 2020 (IPL 2020) को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है. कोरोनावायरस के चलते अभी यह भी तय नहीं है कि इस साल आईपीएल का आयोजन किया भी जाएगा या नहीं. चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से तेज गेंदबाज दीपक चाहर की एक वीडियो शेयर की गई. जिसमें इस युवा गेंदबाज ने महेंद्र सिंह धोनी के पबजी में आउट ऑफ टच होने की बात कही.

दीपक चाहर ने बताया कि धोनी अब धोनी पबजी में अच्छे नहीं हैं और वह कोई दूसरा गेम खेल रहे हैं. “माही भाई अब नहीं खेलते हैं लेकिन मैं अभी भी खेलता हूं. माही भाई अब दूसरा खेल खेल रहे हैं.”

In the inaugural episode of #AnbuDenLions, namma #Cherry got talking about playing PUBG with #Thala Dhoni and why guys love to learn the guitar! #WhistlePodu @deepak_chahar9 @RuphaRamani pic.twitter.com/xDo6SFYiLe

