विदेशी गेंदबाजों को मोटिवेट करने के लिए पैसों का लालच दे रहे दीपक चाहर, देखें VIDEO

रुतुराज गायकवाड़ की अर्धशतकीय पारी के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से चेन्नई सुपरकिंग्स ने IPL 2023 के पहले क्वालीफायर मुकाबले में डिफेंडिंग चैम्पियन गुजरात टाइटंस को 15 रन से हराकर खिताबी मैच में जगह बनाई. चेन्नई ने सात विकेट पर 172 रन बनाने के बाद गुजरात टाइटंस की पारी को आखिरी गेंद पर 157 रन पर समेट कर 10वीं बार फाइनल का टिकट कटाया.

चेन्नई के लिए दीपक चाहर (Deepak Chahar), महीश तीक्ष्णा (Maheesh Theekshana), रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) और मतीशा पाथिराना (Matheesha Pathirana) ने 2-2 विकेट झटके जबकि तुषार देशपांडे को एक सफलता मिली. फाइनल में अपना स्थान पक्का करने के बाद दीपक चाहर ने पूर्व क्रिकेटर और जियोसिनेमा के स्पेशलिस्ट सुरैश रैना और पार्थिव पटेल के साथ खुलकर बातचीत की और बताया कि किस तरह वो विदेशी खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन करने के लिए मोटिवेट करते है.

चाहर ने कहा, “जो विदेशी खिलाड़ी है उनसे पैसे की बात करता हूं, जीतने पर बोनस अच्छा मिलेता है. उन्हें उनके देश की करेंसी में कंवर्ट करते बतातां हूं, पाथिराना को बताया मैने कि जीते तो हमें- इतने करोड़ रुपए मिलेंगे, श्रीलंका के हिसाब से. कॉन्वे को मैंने न्यूजीलैंड डॉलर में कन्वर्ट करके बताया (3.8 million). सभी को मोटिवेशन चाहिए.”

"Foreigner players ko paise convert krk batata hu motivation keliye"

Deepak Chahar what a guy he is ??? #CSK pic.twitter.com/dMzgmCQzaY

— Into The Finals ? (@WhyyySoMuch) May 24, 2023