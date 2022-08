भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज का शानदार अंदाज में आगाज किया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दीपक चाहर ने इस फैसले को सही भी साबित कर दिखाया।

चोट के कारण लंबे समय बाद वापसी कर रहे तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने कमाल की गेंदबाज करते हुए अपने पहले 6 ओवर के स्पेल में ही 22 रन देकर 3 बड़े विकेट अपने नाम कर लिए। चाहर ने इनोसेंट काइया (4), तड़िवनाशे मारुमानी (8) और वेस्ले मधेवीरे (5) को पवेलियन की राह दिखाई।

बता दें, दीपक चाहर ने लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी की है। चाहर ने टीम इंडिया के लिए आखिरी वनडे मैच 11 फरवरी को अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था और फिर चोट के का कारण मैदान से दूर हो गए। चाहर ने 188 दिनों बाद जिम्बाब्वे दौरे पर न केवल शानदार अंदाज में वापसी की बल्कि साबित कर दिया कि क्यों उन्हें भारतीय टीम के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक माना जाता है।

Deepak Chahar picks up his second wicket as Marumani departs.

Zimbabwe 26/2 after 8.1 overs https://t.co/P3fZPWilGM #ZIMvIND pic.twitter.com/3KqU23y4qa

— BCCI (@BCCI) August 18, 2022