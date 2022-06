भारतीय सलामी बल्लेबाज दीपक हुड्डा ने आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20I में शानदार शतक जड़ते हुए इतिहास रच दिया। दीपक हुड्डा ने 55 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और इस तरह वह T20I में शतक जड़ने वाले महज चौथे बल्लेबाज बन गए। इससे पहले रोहित शर्मा (4), केएल राहुल (2) और सुरेश रैना (1) ये कारनामा कर चुके हैं। दिलचस्प बात ये है कि विराट कोहली अभी तक T20I में शतक नहीं लगा पाए हैं जबकि हुड्डा ने अपने दूसरे ही मैच में कारनामा कर दिखाया।

दीपक हुड्डा 9 चौके और 6 छक्कों की मदद से 104 रन बनाकर आउट हुए। T20I में ये भारत का 5वां सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर है। वहीं, चौथा सबसे तेज T20I शतक है।

भारत के लिए सर्वोच्च T20I स्कोर:-

118 – रोहित शर्मा

111* – रोहित शर्मा

110* – केएल राहुल

106 – रोहित शर्मा

104 – दीपक हुड्डा

CENTURY for Hooda ??@HoodaOnFire brings up his first century for #TeamIndia in 55 deliveries.

Live – https://t.co/l5jcWYMcNk #IREvIND pic.twitter.com/Bify8rsmnF

— BCCI (@BCCI) June 28, 2022