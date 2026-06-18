T20 World Cup: दीप्ति शर्मा का कमाल, झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड के बराबर पहुंची

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ICC Women T20 World Cup: दीप्ति शर्मा ने किया कमाल, झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड के बराबर पहुंची

दीप्ति शर्मा ने नीदरलैंड्स के खिलाफ बुधवार को महिला टी20 वर्ल्ड कप में खेले गए मैच में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वह महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों की लिस्ट में संयुक्त रूप से चोटी पर पहुंच गईं.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 18, 2026, 11:22 AM IST

Published On Jun 18, 2026, 11:22 AM IST

Last UpdatedJun 18, 2026, 11:22 AM IST

deepti Sharma Record

दीप्ति शर्मा ने की वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी

नई दिल्ली: महिला टी20 विश्व कप में 2026 के 10वें मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नीदरलैंड्स को 95 रनों से हराया. भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इस मुकाबले में खास उपलब्धि हासिल की.

दीप्ति महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में अब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों की सूची में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर पहुंच गई हैं. दीप्ति ने नीदरलैंड्स के खिलाफ एक विकेट लेने के साथ ही झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड की बराबरी की. दीप्ति इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 355 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं.

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दीप्ति शर्मा ने की झूलन गोस्वामी की बराबरी

झूलन के नाम भी 355 विकेट दर्ज हैं. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड की गेंदबाज कैथरीन साइवर ब्रंट मौजूद हैं, जिन्होंने कुल 335 विकेट निकाले हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज ऑलराउंडर एलिसा पेरी 332 विकेट के साथ चौथे नंबर पर काबिज हैं. इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाज सोफी एक्लेस्टोन 327 विकेट लेकर पांचवें नंबर पर हैं.

महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज

रैंकखिलाड़ीटीमविकेट
1दीप्ति शर्माभारत355
1झूलन गोस्वामीभारत355
3कैथरीन ब्रंटइंग्लैंड337
4एलिस पैरीऑस्ट्रेलिया332
5सोफी एलिस्टनइंग्लैंड327

भारत ने टी20 इंटरनेशनल में पहली बार बनाए 200 से ज्यादा रन

नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 209 रन लगाए. टीम की ओर से स्मृति मंधाना ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में 74 रनों की दमदार पारी खेली. मंधाना ने अपनी इस पारी में 11 चौके और एक छक्का लगाया.

वहीं, शेफाली वर्मा ने 38 गेंदों में 55 रन बनाए. शेफाली और मंधाना ने मिलकर पहले विकेट के लिए 11.4 ओवर में 115 रन जोड़े. जेमिमा रोड्रिग्स ने 13 गेंदों में 19 रनों का योगदान दिया. वहीं, ऋचा घोष ने सिर्फ 8 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 20 रन बनाए. वहीं, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 12 रनों का योगदान दिया. दीप्ति ने 2 गेंदों में नाबाद 10 रन बनाए.

श्रीचरणी की फिरकी में उलझी डच टीम

210 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड्स की पूरी टीम 114 रन बनाकर सिमट गई. टीम की तरफ से बैबेट डी लीडे ने सर्वाधिक 28 रन बनाए. गेंदबाजी में भारत की ओर से श्री चरणी की घूमती गेंदों का जादू खूब चला और उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन खर्च करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए. वहीं, शेफाली वर्मा ने 20 रन देकर 3 विकेट झटके, तो नंदिनी शर्मा भी 2 विकेट निकालने में सफल रहीं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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