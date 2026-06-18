T20 World Cup: दीप्ति शर्मा का कमाल, झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड के बराबर पहुंची

नई दिल्ली: महिला टी20 विश्व कप में 2026 के 10वें मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नीदरलैंड्स को 95 रनों से हराया. भारत की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इस मुकाबले में खास उपलब्धि हासिल की.

दीप्ति महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में अब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों की सूची में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर पहुंच गई हैं. दीप्ति ने नीदरलैंड्स के खिलाफ एक विकेट लेने के साथ ही झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड की बराबरी की. दीप्ति इंटरनेशनल क्रिकेट में अब 355 विकेट अपने नाम कर चुकी हैं.

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दीप्ति शर्मा ने की झूलन गोस्वामी की बराबरी

झूलन के नाम भी 355 विकेट दर्ज हैं. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड की गेंदबाज कैथरीन साइवर ब्रंट मौजूद हैं, जिन्होंने कुल 335 विकेट निकाले हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज ऑलराउंडर एलिसा पेरी 332 विकेट के साथ चौथे नंबर पर काबिज हैं. इंग्लैंड की स्पिन गेंदबाज सोफी एक्लेस्टोन 327 विकेट लेकर पांचवें नंबर पर हैं.

महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज

रैंक खिलाड़ी टीम विकेट 1 दीप्ति शर्मा भारत 355 1 झूलन गोस्वामी भारत 355 3 कैथरीन ब्रंट इंग्लैंड 337 4 एलिस पैरी ऑस्ट्रेलिया 332 5 सोफी एलिस्टन इंग्लैंड 327

भारत ने टी20 इंटरनेशनल में पहली बार बनाए 200 से ज्यादा रन

नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 209 रन लगाए. टीम की ओर से स्मृति मंधाना ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में 74 रनों की दमदार पारी खेली. मंधाना ने अपनी इस पारी में 11 चौके और एक छक्का लगाया.

वहीं, शेफाली वर्मा ने 38 गेंदों में 55 रन बनाए. शेफाली और मंधाना ने मिलकर पहले विकेट के लिए 11.4 ओवर में 115 रन जोड़े. जेमिमा रोड्रिग्स ने 13 गेंदों में 19 रनों का योगदान दिया. वहीं, ऋचा घोष ने सिर्फ 8 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 20 रन बनाए. वहीं, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 12 रनों का योगदान दिया. दीप्ति ने 2 गेंदों में नाबाद 10 रन बनाए.

श्रीचरणी की फिरकी में उलझी डच टीम

210 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए नीदरलैंड्स की पूरी टीम 114 रन बनाकर सिमट गई. टीम की तरफ से बैबेट डी लीडे ने सर्वाधिक 28 रन बनाए. गेंदबाजी में भारत की ओर से श्री चरणी की घूमती गेंदों का जादू खूब चला और उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन खर्च करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए. वहीं, शेफाली वर्मा ने 20 रन देकर 3 विकेट झटके, तो नंदिनी शर्मा भी 2 विकेट निकालने में सफल रहीं.