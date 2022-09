लंदन. इंग्लैंड और भारतीय महिला टीम के बीच खेले गये तीसरे वनडे मैच में भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा का मांकडिंग से चार्ली डीन को रन आउट करने पर हंगामा मचा है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के नियमों के अनुसार यह पूरी तरह से वैध है लेकिन इसके बावजूद इस पर बहस हो रही है. इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन जैसे खिलाड़ियों ने इसे लेकर सवाल उठाए, जिसके बाद वीरेंद्र सहवाग और वसीम जाफर ने इंग्लिश क्रिकेटरों की बोलती बंद कर दी.

बता दें कि भारतीय महिला टीम ने शनिवार को लॉर्ड्स में तीसरा मैच 16 रन से जीतकर तीन मैचों की श्रृंखला में क्लीनस्वीप करके तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी को शानदार विदाई दी. दीप्ति ने नॉन स्ट्राइक छोर पर गेंदबाजी करने से पहले आगे निकल गई चार्ली डीन को रन आउट किया जिससे भारत यह मैच जीतने में सफल रहा। चार्ली डीन तब 47 रन पर खेल रही थी और इंग्लैंड को जीत के लिए 17 रन की दरकार थी। यह रन आउट खेल के नियमों के अनुसार था लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी इससे खुश नहीं थे।

इंग्लैंड की पुरुष टीम के तेज गेंदबाज ब्रॉड ने ट्वीट किया कि मुझे मांकड़िंग को लेकर बहस वास्तव में दिलचस्प लगती है। दोनों पक्षों में कई तरह के विचार हैं। मेरा निजी तौर पर मानना है कि मैं इस तरह से मैच जीतना पसंद नहीं करूंगा और मैं इस तरह की अलग सोच रख कर खुश हूं। वहीं तेज गेंदबाजों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले और ब्रॉड के लंबे समय से साथी रहे एंडरसन ने कहा कि मैं कभी यह समझ नहीं पाऊंगा खिलाड़ियों को इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। एक अन्य अंग्रेज खिलाड़ी सैम बिलिंग्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘‘निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने यह खेल खेला हो और उसे यह स्वीकार्य हो। यह क्रिकेट का खेल नहीं है।

Will never understand why players feel the need to do this. Is she stealing ground? pic.twitter.com/KJi1Rgzmdi

इंग्लिश खिलाड़ियों के ट्वीट के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पलटवार करते हुए जमकर मजे लिए. पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने इंग्लैंड को खिलाड़ियों को हारा हुआ करार दिया। सहवाग ने ट्वीट किया, इतने अधिक अंग्रेजों को हारा हुआ देखना मजेदार है। सहवाग ने लिखा,‘‘ भारतीय लड़कियों की शानदार जीत। श्रृंखला जीतना झूलन गोस्वामी के लिए शानदार विदाई है।

भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर और इस तरह के रन आउट को मांकड़िंग (पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीनू मांकड़ के नाम पर) कहने का विरोध करने वाले रविचंद्रन अश्विन ने भी भारतीय टीम का समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट किया,‘‘ ऐसा क्या हो गया जो आप लोग अश्विन को ट्रेंड कर रहे हो। आज की रात की एक और गेंदबाजी नायिका है दीप्ति शर्मा।

In fact that’s a great idea. How about awarding that wicket to the bowler for “ presence of mind” under immense pressure and of course knowing the social stigma that he/she would have to deal with post doing it. How about a bravery award to go with it too @ICC ? https://t.co/9PqqetnnGw

— Ashwin ?? (@ashwinravi99) September 25, 2022