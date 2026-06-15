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पाकिस्तान पर जीत के बाद दीप्ति शर्मा का बड़ा खुलासा, यही था टीम इंडिया का मंत्र

महिला टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की 64 रन की जीत की हीरो रहीं दीप्ति शर्मा ने टीम की सफलता का गुरुमंत्र बताया। दीप्ति ने कहा कि टीम मैनेजमेंट का साफ संदेश था कि पिछले ओवर की गलतियों को भूलकर अगले ओवर में बेहतर प्रदर्शन पर ध्यान देना है। दीप्ति ने मैच में 10 रन देकर 5 विकेट झटके और इतिहास रच दिया।

Edited By : Ansh Kapoor |Jun 15, 2026, 07:16 PM IST

Published On Jun 15, 2026, 07:16 PM IST

Last UpdatedJun 15, 2026, 07:16 PM IST

Deepti Sharma 5 wickets

Deepti Sharma 5 wickets

भारतीय टीम ने महिला टी20 विश्व कप 2026 का आगाज जीत के साथ किया। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 64 रनों से हराया। दीप्ति शर्मा ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। दीप्ति ने बताया कि टीम मैनेजमेंट की तरफ से मैसेज साफ था कि गेंदबाजी करते हुए पिछले ओवर में क्या हुआ उसे अगले ओवर में याद नहीं रखना है। दीप्ति ने जियोस्टार से बात करते हुए कहा, “किसी एक पल को चुनना मुश्किल है क्योंकि इस मैच में मैं जो कुछ भी कर पाई, वह खास था, लेकिन मैं पांच विकेट लेने को चुनूंगी।

आईसीसी टूर्नामेंट में 5 विकेट लेना और अपनी टीम के लिए मैच जीतना बहुत बड़ी बात है। जब पहला ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, तो चर्चा थोड़ी बेहतर करने की थी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी टीम में कितने काबिल खिलाड़ी हैं।” उन्होंने आगे कहा, “भले ही आप एक ओवर में रन दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,क्योंकि आपको अगले ओवर में वापसी करने का मौका मिलेगा। हर कोई सकारात्मक रहेगा, और यही मैसेज हर गेंदबाज को दिया गया। सभी को मैसेज दिया गया कि अगले ओवर में वे क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर फोकस करें, और पिछले ओवर में जो हुआ उसे भूल जाएं।”

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दीप्ति शर्मा ने चार ओवर में 5 विकेट निकाले

दीप्ति शर्मा ने अपने चार ओवर के स्पेल में सिर्फ 10 रन देकर 5 विकेट निकाले। वह महिला टी20 विश्व कप में भारत की ओर से बेस्ट गेंदबाजी स्पेल डालने वाली गेंदबाज बनीं। इसके साथ ही टी20 इंटरनेशनल में दीप्ति के नाम अब सबसे ज्यादा विकेट हो गए हैं। उन्होंने इस मामले में थाईलैंड की गेंदबाज थिपाचा पुत्थावोंग को पीछे छोड़ा। दीप्ति क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में अब 166 विकेट चटका चुकी हैं, जबकि थिपाचा ने 165 विकेट निकाले हैं। भारतीय टीम ने मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 170 रन लगाए। टीम की ओर से स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में 68 रनों की दमदार पारी खेली, जबकि हरमनप्रीत कौर ने 36 रनों का योगदान दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 106 रन बनाकर सिमट गई। दीप्ति के अलावा, भारत की ओर से श्री चरणी ने 3 और शेफाली वर्मा ने एक विकेट झटका।

Ansh Kapoor

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