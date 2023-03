IPL 2023: डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात ने जीत से किया अभियान का आगाज, CSK को 5 विकेट से हराया

IPL 2023 के पहले मैच में डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस ने धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त दी. इस तरह गुजरात ने सीजन का आगाज जीत के साथ किया. चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 178 रनों का स्कोर खड़ा किया जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ ने 92 रनों का योगदान दिया. इसके जवाब में गुजरात टाइटंस ने आखिरी ओवर में 4 गेंद शेष रहते 179 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया. गुजरात की ओर से शुभमन गिल ने 63 रनों की पारी खेली. राहुल तेवतिया 15 और राशिद खान 10 रन बनाकर नाबाद लौटे.

A perfect start to our #TATAIPL 2023 campaign ?#TitansFAM, describe that opening victory in ☝️ word! #AavaDe | #GTvCSK pic.twitter.com/6vFc7LaXzn

— Gujarat Titans (@gujarat_titans) March 31, 2023