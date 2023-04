Video: दिल्ली के स्टेडियम में फैंस की लड़ाई, खूब चले लात-घूंसे

नई दिल्ली: दिल्ली कैपिटल्स को शनिवार को अपने घरेलू मैदान पर हार का सामना करना पड़ा. सनराइजर्स हैदराबाद ने अरुण जेटली स्टेडियम पर दिल्ली को 9 रन से हराया. हैदराबाद ने 20 ओवर में 197 रन का स्कोर बनाया. इसके जवाब में दिल्ली की टीम 6 विकेट पर 188 रन तक पहुंच सकी. 8 मैचों में यह दिल्ली की छठी हार थी. उसके कुल चार अंक हैं. दिल्ली की टीम अंक-तालिका में सबसे निचले पायदान पर है.

मैच के दौरान दोनों टीमों के फैंस के बीच लड़ाई भी हो गई. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों टीमों के फैंस आपस में एक-दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे हैं. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फैंस बुरी तरह लड़ रहे हैं.

दिल्ली के इस स्टेडियम में यह पहली बार नहीं है जब फैंस के बीच ऐसा झगड़ा हुआ हो. राष्ट्रीय राजधानी के इस ऐतिहासिक मैदान पर पहले भी ऐसा हो चुका है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पिछले साल पांच मैचों की टी20 इंटरनैशनल सीरीज के पहले मुकाबले के दौरान भी कुछ ऐसा हुआ था.

जहां तक मैच की बात है सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के 36 गेंद पर 67 और विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन के 27 गेंद पर 53 रन की मदद से सनराइजर्स ने 197 रन का स्कोर बनाया. दिल्ली की ओर से मिशेल मार्श ने चार ओवरों में सिर्फ 27 रन देकर चार विकेट लिए.

Kalesh B/w Fans inside Stadium during #SRHvDC Match over blocking the View of other guypic.twitter.com/RHGHqPdkqN

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) April 29, 2023