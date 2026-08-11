दिल्ली कैपिटल्स के अभिषेक पोरेल हुए गिरफ्तार, छात्रा ने लगाया दुष्कर्म का आरोप

Abishek Porel Arrested : दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा ने अभिषेक पर संगीन आरोप लगाए हैं.
Published On Aug 11, 2026, 04:23 PM IST
Last UpdatedAug 11, 2026, 04:23 PM IST
इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले बंगाल के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को हुगली जिले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन पर शादी का वादा करके एक महिला के साथ कथित तौर पर यौन संबंध बनाने का आरोप है. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
हुगली (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक कुनार भूषण सिंह ने बताया, ‘‘उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार करने का अदालत का आदेश था। उन्हें कल देर रात गिरफ्तार किया गया. उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा.’’ पोरेल को मोगरा पुलिस ने सोमवार देर रात गिरफ्तार किया और उन्हें मंगलवार को बाद में चिनसुरा की एक कोर्ट में पेश किया जा सकता है.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने क्रिकेटर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है. जिसमें धारा 69 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधान भी शामिल है.कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा ने 23 जून को मोगरा पुलिस स्टेशन में पोरेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे लगभग साढ़े तीन साल से रिलेशनशिप में थे और शादी करने की योजना बना रहे थे.
एक मेडिकल छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपों की जांच शुरू की. इसके बाद पुलिस टीमें चंदननगर में पोरेल के घर कई बार गईं लेकिन वह वहां नहीं मिले. पोरेल और उनके परिवार की प्रतिक्रिया का इंतजार है.