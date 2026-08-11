दिल्ली कैपिटल्स के अभिषेक पोरेल हुए गिरफ्तार, छात्रा ने लगाया दुष्कर्म का आरोप

इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलने वाले बंगाल के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को हुगली जिले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन पर शादी का वादा करके एक महिला के साथ कथित तौर पर यौन संबंध बनाने का आरोप है. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

पोरेल पर लगा दुष्कर्म का आरोप

हुगली (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक कुनार भूषण सिंह ने बताया, ‘‘उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार करने का अदालत का आदेश था। उन्हें कल देर रात गिरफ्तार किया गया. उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा.’’ पोरेल को मोगरा पुलिस ने सोमवार देर रात गिरफ्तार किया और उन्हें मंगलवार को बाद में चिनसुरा की एक कोर्ट में पेश किया जा सकता है.

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Cricketer Abishek Porel has been arrested on charges of rape and sexual intercourse under the pretext of marriage. A medical student from Karnataka filed a complaint on June 23 at Mogra Police Station, stating she was in a relationship with him for over three and a half years.… pic.twitter.com/ZesSuwxuyj — IANS (@ians_india) August 11, 2026

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने क्रिकेटर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के कई प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है. जिसमें धारा 69 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधान भी शामिल है.कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा ने 23 जून को मोगरा पुलिस स्टेशन में पोरेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे लगभग साढ़े तीन साल से रिलेशनशिप में थे और शादी करने की योजना बना रहे थे.

पुलिस ने शुरु की जांच

एक मेडिकल छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपों की जांच शुरू की. इसके बाद पुलिस टीमें चंदननगर में पोरेल के घर कई बार गईं लेकिन वह वहां नहीं मिले. पोरेल और उनके परिवार की प्रतिक्रिया का इंतजार है.