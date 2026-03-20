दिल्ली कैपिटल्स के लिए बुरी खबर, 11.75 करोड़ के बिना ही खेलेगी शुरुआती मैच

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अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स के लिए बुरी खबर, 11.75 करोड़ के बिना ही खेलेगी शुरुआती कुछ मैच

दिल्ली कैपिटल्स के लिए बुरी खबर यह है कि टीम का स्टार खिलाड़ी शुरुआती कुछ मैचों में नहीं खेल पाएगा. इस खिलाड़ी को खरीदने के लिए टीम ने 11.75 करोड़ रुपये खर्च किए थे.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - March 20, 2026 1:00 PM IST

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नई दिल्ली: आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के लिए एक निराशाजनक खबर है. टीम के मुख्य तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई मिचेल स्टार्क सीजन के शुरुआती मैचों से बाहर रह सकते हैं. स्टार्क के बाहर रहने से दिल्ली कैपिटल्स को सीजन के शुरुआती फेज में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने पुष्टि की है कि तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क टूर्नामेंट की शुरुआत में उपलब्ध नहीं रहेंगे. उनकी वापसी इस बात पर निर्भर करेगी कि आने वाले सप्ताह में उनका फिटनेस प्रोटोकॉल कैसे आगे बढ़ता है.

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सीए के अनुसार, पिछले 12 महीनों में भारी वर्कलोड के चलते 36 वर्षीय स्टार्क को सावधानी से मैनेज किया जा रहा है. उन्होंने हाल ही में एशेज सीरीज के सभी पांच टेस्ट खेले थे और बिग बैश लीग के अंतिम चरण में भी हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भारत के मोहम्मद सिराज को छोड़कर किसी भी तेज गेंदबाज से ज्यादा गेंदें डालीं.

स्टार्क की गैरमौजूदगी दिल्ली कैपिटल्स के लिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि टीम उनसे नई गेंद के साथ शुरुआती ओवरों में बढ़त दिलाने की उम्मीद कर रही थी. वह दुनिया के उन चुनिंदा तेज गेंदबाजों में शामिल हैं, जो पावरप्ले और डेथ ओवरों दोनों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

स्टार्क ही नहीं, बल्कि पैट कमिंस और जोश हेजलवुड भी अपने-अपने फ्रेंचाइजी के लिए शुरुआती मुकाबलों में उपलब्ध नहीं रहेंगे. कमिंस सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) और हेजलवुड रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के लिए खेलते हैं, जिससे इन टीमों को भी शुरुआती झटका लगेगा.

दिल्ली कैपिटल्स ने स्टार्क को IPL 2025 मेगा ऑक्शन में 11.75 करोड़ रुपये में खरीदा था. पिछले सीजन में उन्होंने 11 मैचों में 14 विकेट लिए थे. हालांकि उनका इकॉनमी रेट 10 से ऊपर रहा, लेकिन बड़े मैचों में प्रभाव डालने की उनकी क्षमता टीम के लिए बेहद अहम रही है.

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Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

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