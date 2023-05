IPL 2023: लिविंगस्टन की धमाकेदार पारी भी नहीं दिला सकी पंजाब को जीत, DC ने मारी बाजी

धर्मशाला। लियाम लिविंगस्टोन के 48 गेंद में 94 रन के बावजूद पंजाब किंग्स आईपीएल के अहम मुकाबले में बुधवार को दिल्ली कैपिटल्स से 15 रन से हारकर प्लेआफ की दौड़ से लगभग बाहर हो गई. पहले ही प्लेआफ की दौड़ से बाहर हो चुकी दिल्ली ने पंजाब के रंग में भंग डालते हुए रिली रोसोयू के 37 गेंद में नाबाद 82 रन की मदद से दो विकेट पर 213 रन बनाये. जवाब में पंजाब की टीम आठ विकेट पर 198 रन ही बना सकी.

इंग्लैंड के बल्लेबाज लिविंगस्टोन ने पांच चौकों और नौ छक्कों की मदद से बेहतरीन पारी खेली लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. इस हार के बाद पंजाब के 13 मैचों में 12 ही अंक है और आखिरी मैच जीतने पर उसके 14 अंक होंगे जो प्लेआफ में पहुंचने के लिये काफी नहीं होंगे. उसका नेट रनरेट भी माइनस 0.308 है. दूसरी ओर दिल्ली दस टीमों में नौवें स्थान पर है.

पंजाब किंग्स 2014 में फाइनल में पहुंचने के बाद से पिछले नौ साल में अंतिम चार में जगह नहीं बना सकी है. दिल्ली के खराब क्षेत्ररक्षण का भी टीम फायदा नहीं उठा सके. दिल्ली ने लिविंगस्टोन को तीन के स्कोर पर, अथर्व तायडे को 35 पर जीवनदान दिया और दोनों बार गेंदबाज कुलदीप यादव थे. दिल्ली ने लिविंगस्टोन और तायडे को रनआउट करने का मौका भी गंवाया.

पंजाब ने 42 गेंद में 55 रन बनाने वाले तायडे को रिटायर्ड आउट करने का फैसला किया क्योंकि पारी के दूसरे चरण में वह खेल नहीं पा रहे थे। लिविंगस्टोन ने तेजी से रन बनाकर 30 गेंद में 50 रन पूरे किये. एक समय पंजाब को चार ओवर में 79 रन चाहिये थे लेकिन बाद में दो ओवर में 38 रन की जरूरत थी. लिविंगस्टोन ने 17वें ओवर में खलील अहमद को बेहतरीन स्ट्रोक्स लगाकर 20 रन निकाले. अगले ओवर में मुकेश कुमार ने तीन छक्के दे डाले. एनरिच नॉर्किया ने 19वें ओवर में सिर्फ पांच रन देकर सैम कुरेन का विकेट लिया और पंजाब को हार की ओर धकेल दिया.

इससे पहले दिल्ली को शानदार शुरूआत दिलाते हुए एक महीने बाद वापसी कर रहे पृथ्वी साव ने 54 रन बनाये. साव ने आखिरी मैच 20 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेला था. उन्होंने 35 गेंद में 50 रन पूरे किये जो आईपीएल में पिछली 13 पारियों में उनका पहला अर्धशतक है. उन्होंने अपनी पारी में 38 गेंद खेलकर सात चौके और एक छक्का जड़ा. कप्तान डेविड वॉर्नर ने 31 गेंद में पांच चौकों और दो छक्कों के साथ 46 रन बनाये.

