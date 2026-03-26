This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Delhi Capitals Full Schedule IPL 2026: अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स के मैच कब और कहां होंगे
दिल्ली कैपिटल्स की टीम का पूरा शेड्यूल देखें. अक्षर पटेल की कप्तानी वाली टीम अपने मैच कब और कहां खेलेगी.
DC IPL 2026 Full Schedule: अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम का पहला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ होगा. यह मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम पर होगा. दिल्ली कैपिटल्स अपना पहला घरेलू मैच 4 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगा. इसके बाद 8 अप्रैल को भी दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम पर गुजरात टाइटंस से होगा.
दिल्ली कैपिटल्स (DC) आईपीएल 2026 शेड्यूल
|तारीख
|दिन
|मैच
|स्थान
|समय
|1 अप्रैल
|बुधवार
|लखनऊ सुपर जायंट्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|लखनऊ
|शाम 7:30 बजे
|4 अप्रैल
|शनिवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs मुंबई इंडियंस
|दिल्ली
|शाम 7:30 बजे
|8 अप्रैल
|बुधवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs गुजरात टाइटन्स
|दिल्ली
|शाम 7:30 बजे
|11 अप्रैल
|शनिवार
|चेन्नई सुपर किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|चेन्नई
|शाम 7:30 बजे
|18 अप्रैल
|शनिवार
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs दिल्ली कैपिटल्स
|बेंगलुरु
|दोपहर 3:30 बजे
|21 अप्रैल
|मंगलवार
|सनराइजर्स हैदराबाद vs दिल्ली कैपिटल्स
|हैदराबाद
|शाम 7:30 बजे
|25 अप्रैल
|शनिवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs पंजाब किंग्स
|दिल्ली
|दोपहर 3:30 बजे
|27 अप्रैल
|सोमवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|दिल्ली
|शाम 7:30 बजे
|1 मई
|शुक्रवार
|राजस्थान रॉयल्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|जयपुर
|शाम 7:30 बजे
|5 मई
|मंगलवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs चेन्नई सुपर किंग्स
|दिल्ली
|शाम 7:30 बजे
|8 मई
|शुक्रवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|दिल्ली
|शाम 7:30 बजे
|11 मई
|सोमवार
|पंजाब किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|धर्मशाला
|शाम 7:30 बजे
|17 मई
|रविवार
|दिल्ली कैपिटल्स vs राजस्थान रॉयल्स
|दिल्ली
|शाम 7:30 बजे
|24 मई
|रविवार
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs दिल्ली कैपिटल्स
|कोलकाता
|शाम 7:30 बजे
दिल्ली कैपिटल्स का पूरा स्क्वॉड
नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल (कप्तान), दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिशेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ, काइल जैमीसन