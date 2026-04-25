लुंगी एनगिडी की चोट पर आया बड़ा अपडेट, जानें कैसी है हालत ?

Lungi Ngidi Injury Update: आईपीएल 2026 में शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी को गंभीर चोट लग गई. साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी चोट के बाद काफी दर्द में नजर आ रहे थे, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया था. उनकी चोट को लेकर बड़ा अपडेट आया है. लुंगी एनगिडी की हालत स्थिर है और उन्हें जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी.

जीत के लिए 265 रन का पीछा कर रही पंजाब किंग्स की पारी के तीसरे ओवर में कप्तान अक्षर पटेल की गेंद पर प्रियांश आर्या के शॉट पर मिड-ऑफ पर खड़े एनगिडी कैच लेने के लिए पीछे की ओर भागे, लेकिन गेंद का सही अनुमान नहीं लगा सके और संतुलन बिगड़ने के कारण गिर पड़े, इस दौरान उनका कंधा और सिर जोर से जमीन से टकराया.

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मैदान पर गिरते ही एनगिडी ने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया और कुछ समय तक जमीन पर ही स्थिर रहे, वह कुछ मिनट तक मैदान पर लेटे रहे, जिसके बाद टीम के फिजियो और डॉक्टर तुरंत मौके पर पहुंचे, प्रारंभिक जांच के दौरान उनकी गर्दन को स्थिर रखने के लिए नेक ब्रेस लगाया गया. उन्हें मेडिकल जांच के लिए तुरंत यहां पूसा रोड स्थित मैक्स अस्पताल ले जाया गया.

एनगिडी को जल्द ही अस्पताल से मिलेगी छुट्टी

आईपीएल की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, 30 वर्षीय दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने सिरदर्द और गर्दन में दर्द की शिकायत की थी, लेकिन फिलहाल उनकी हालत स्थिर है. आईपीएल ऑफिसियल ने ‘एक्स’ पर कहा, ‘दिल्ली कैपिटल्स के लुंगी एनगिडी का सिर पंजाब किंग्स के खिलाफ अपनी टीम के मैच के दौरान कैच लेने की कोशिश करते समय जमीन से टकरा गया, सिरदर्द और गर्दन में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, एनगिडी की हालत स्थिर है और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी.

चोट गंभीर नहीं है: डीसी क्रिकेट निदेशक

दिल्ली कैपिटल्स के क्रिकेट निदेशक वेणुगोपाल राव ने कहा कि फिलहाल हमें लगता है कि चोट गंभीर नहीं है, खिलाड़ी अभी अस्पताल में है, हम अपडेट देंगे, लेकिन स्थिति ज्यादा चिंताजनक नहीं है. वेणुगोपाल ने कहा, खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे पहले है, हम यह खेल खेलते हैं, लेकिन सुरक्षा सर्वोपरि है, एनगिडी अगर गेंदबाजी करते तो उनकी 24 गेंद यानी चार ओवर टीम के लिए बड़ा अंतर पैदा करते, उन्होंने लगभग सभी मैचों में अच्छी गेंदबाजी की है, हमें उम्मीद है कि एनगिडी जल्द ठीक होकर वापसी करेंगे.

घटना के बाद मैदान पर पसरा था सन्नाटा

इस दौरान दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी चिंतित नजर आए और मैदान में सन्नाटा पसर गया. एनगिडी को मेडिकल टीम के सवालों का जवाब देते हुए देखा गया, इस दौरान साउथ अफ्रीका के अन्य खिलाड़ी ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर, साथ ही पंजाब किंग्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग और दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच हेमांग बदानी भी उनका हालचाल पूछने के लिए वहां पहुंचे थे.