IPL 2020 News Today: आईपीएल 2020 के दूसरे मुकाबले में मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर लाने के बाद सुपर ओवर (Super Over) में पंजाब की टीम को हार का सामना करना पड़ा. मैच के बाद अब उस एक शॉट रन को लेकर विवाद हो गया जो बाद में गेम चेंजर साबित हुआ. पंजाब के विरोध के बाद अब मोहम्‍मद कैफ (Mohammad Kaif) की भी इसपर प्रतिक्रिया आई है.

दिल्‍ली कैपिटल्‍स (Delhi Capitals) के कोचिंग स्‍टाफ का हिस्‍सा मोहम्‍मद कैफ ने शाहरुख खान की मशहूर फिल्‍म ‘दिलवाले दुल्‍हनिया ले जाएंगे’ का डायलोग ट्विटर पर शेयर किया. कैफ ने कहा, “आईपीएल बेहद कम अंतर की ही जंग है. शॉट रन, नो बॉल मिस कर दी. बड़े-बड़े टूर्नामेंट में छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं. इसका श्रेयस कगीसो रबाडा और मार्कस स्‍टोइनिस को जाता है जिन्‍होंने हार को जीत में बदल दिया.”

IPL is a battle of fine margins. Short run, missed no ball … Bade bade tournaments mein chhoti chhoti baatein hoti rehti hain. Credit to Rabada and Stoinis who snatched victory from the jaws of defeat!#DCvKXIP pic.twitter.com/xARr6PFNZY

— Mohammad Kaif (@MohammadKaif) September 20, 2020