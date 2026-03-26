IPL 2026: पृथ्वी साव का टारगेट है क्लियर, तीन गुना कर रहे हैं मेहनत, बोले 'यह नई शुरुआत'

पृथ्वी साव के अनुशासन और रवैये को लेकर अकसर सवाल उठते रहते हैं. लेकिन टीम इंडिया से बाहर चल रहे इस बल्लेबाज को पता है कि आईपीएल 2026 का यह सीजन उनके लिए जबरदस्त साबित हो सकता है.

पृथ्वी साव ने कहा कि वह टीम इंडिया में वापसी करना चाहते हैं

नई दिल्ली: पृथ्वी साव के करियर का आगाज बहुत ही शानदार तरीके से हुआ. उन्हें कभी भारतीय क्रिकेट का भविष्य कहा जा रहा था. लेकिन धीरे-धीरे चीजें बदलने लगीं. साव टीम से बाहर हुए. और यहां तक कि मुंबई की घरेलू टीम में भी उन्हें जगह नहीं मिलने लगी. इसके बाद आईपीएल मेंभी उन्हें किसी ने नहीं चुना. खराब फॉर्म और विवादों की वजह से उनका करियर पटरी से उतर गया. लेकिन इस बार उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल मे खरीदा. और साव भी समझते हैं कि यह उनके लिए बहुत अहम मौका होने वाला है. साव ने कहा कि वह अब भारतीय टीम में वापसी के लिए पहले से तीन गुना मेहनत कर रहे हैं.

लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं पृथ्वी साव

साव आखिरी बार भारत के लिए जुलाई 2021 में खेले थे. श्रीलंका दौरे पर वह टीम का हिस्सा थे. इसके बाद उन्हें चोट, खराब लय और मैदान के बाहर की गतिविधियों के कारण राष्ट्रीय टीम में वापसी का मौका नहीं मिला. आईपीएल 2025 की नीलामी में उनके नाम पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वापसी कर अपने प्रयास जारी रखे.

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मुंबई के इस बल्लेबाज ने 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू पर शतक बनाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार आगाज किया था. वह टेस्ट में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बने थे. इसके बाद उनका करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा.

एक नजरा डालते हैं कि पृथ्वी साव का करियर कैसा रहा है. उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है. और तो और रन बनाने की उनकी रफ्तार भी प्रभावशाली है.

कैसा है पृथ्वी साव का करियर (Prithvi Shaw Career Stats)

फॉर्मेट मैच पारी रन बल्लेबाजी औसत स्ट्राइक-रेट सेंचुरी हाफ सेंचुरी टेस्ट 6 9 339 42.37 86.04 1 2 ODI 8 6 189 31.50 113.85 0 0 T20I 1 1 0 0.00 0.00 0 0 फर्स्ट-क्लास 65 113 5093 46.30 83.71 14 21 लिस्ट-ए 71 71 3592 53.61 124.37 10 16 टी20 124 124 3085 25.08 152.04 1 22 IPL 79 79 1892 23.94 147.46 0 14

साव के करियर को देखकर समझ आता है कि आती है कि उनके पास प्रतिभा और आक्रामक शैली की कोई कमी नहीं है. बस उन्हें प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है.

‘अब मैं तीन गुना मेहनत कर रहा हूं’

साव ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, ‘मुझे लगता है यही वजह है कि मैं खेल रहा हूं. इसमें कोई शक नहीं कि मुझे टीम इंडिया में वापसी करनी है. इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं. जितनी मेहनत मैं पहले करता था, आज मैं उसका तीन गुना कर रहा हूं.’

नीलामी में 75 लाख रुपये में खरीदे जाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के साथ लौटे साव इस आईपीएल को अपने करियर में एक नए सिरे से शुरुआत मान रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘यह हमेशा एक नई शुरुआत होती है. कई यादें हैं, लेकिन अब वे इतिहास बन चुकी हैं. यह नया सीजन है और यहां नए खिलाड़ी हैं. मैं पिछले साल यहां नहीं था, अब फिर शामिल हो रहा हूं. मैं हमेशा खुद पर विश्वास करता रहा हूं. मेरे परिवार ने मेरा समर्थन किया है. मैं ज्यादा नहीं सोचने वाला इंसान हूं. मेरे लिए सिर्फ मौजूदा समय मायने रखता है.’

ओपनिंग के मौकों पर क्या बोले साव

टॉप ऑर्डर में केएल राहुल जैसे खिलाड़ी की मौजूदगी में साव के लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल होगा. इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘मैंने इस बारे में नहीं सोचा. अगर केएल (राहुल) पारी का आगाज कर रहे हैं, तो उनके साथ जो भी सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाता है, उसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए.’

उन्होंने कहा, ‘मैं नहीं कहूंगा कि मुझे ही पारी का आगाज करना चाहिए. जो भी यह काम करे, वह हमारी टीम को जीत दिलाए. क्रिकेट में हमेशा मुकाबला होता है. आज आप देख सकते हैं कि 10 सलामी बल्लेबाज हैं, इसलिए कॉम्पीटिशन हमेशा रहेगा.’ साव ने कहा कि अब उनका नजरिया नतीजों के बजाय कोशिश पर है.

DC का फुल स्क्वाड

अक्षर पटेल (कप्तान), नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी साव, काइल जैमीसन

पहले फेज में दिल्ली कैपिटल्स का पूरा शेड्यूल

दिल्ली कैपिटल्स का पहला मैच 1 अप्रैल को खेला जाएगा. यह मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इकाना स्टेडियम लखनऊ में ही होगा.

तारीख मैच मैदान 1 अप्रैल. 2026 दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपरजायंट्स लखनऊ 4 अप्रैल. 2026 दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस दिल्ली 8 अप्रैल. 2026 दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस दिल्ली 11 अप्रैल. 2026 दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई

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