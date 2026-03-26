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IPL 2026: पृथ्वी साव का टारगेट है क्लियर, तीन गुना कर रहे हैं मेहनत, बोले 'यह नई शुरुआत'

पृथ्वी साव के अनुशासन और रवैये को लेकर अकसर सवाल उठते रहते हैं. लेकिन टीम इंडिया से बाहर चल रहे इस बल्लेबाज को पता है कि आईपीएल 2026 का यह सीजन उनके लिए जबरदस्त साबित हो सकता है.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - March 26, 2026 12:05 PM IST

Prithvi shaw target india comeback
पृथ्वी साव ने कहा कि वह टीम इंडिया में वापसी करना चाहते हैं

नई दिल्ली: पृथ्वी साव के करियर का आगाज बहुत ही शानदार तरीके से हुआ. उन्हें कभी भारतीय क्रिकेट का भविष्य कहा जा रहा था. लेकिन धीरे-धीरे चीजें बदलने लगीं. साव टीम से बाहर हुए. और यहां तक कि मुंबई की घरेलू टीम में भी उन्हें जगह नहीं मिलने लगी. इसके बाद आईपीएल मेंभी उन्हें किसी ने नहीं चुना. खराब फॉर्म और विवादों की वजह से उनका करियर पटरी से उतर गया. लेकिन इस बार उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल मे खरीदा. और साव भी समझते हैं कि यह उनके लिए बहुत अहम मौका होने वाला है. साव ने कहा कि वह अब भारतीय टीम में वापसी के लिए पहले से तीन गुना मेहनत कर रहे हैं.

लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर हैं पृथ्वी साव

साव आखिरी बार भारत के लिए जुलाई 2021 में खेले थे. श्रीलंका दौरे पर वह टीम का हिस्सा थे. इसके बाद उन्हें चोट, खराब लय और मैदान के बाहर की गतिविधियों के कारण राष्ट्रीय टीम में वापसी का मौका नहीं मिला. आईपीएल 2025 की नीलामी में उनके नाम पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वापसी कर अपने प्रयास जारी रखे.

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मुंबई के इस बल्लेबाज ने 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू पर शतक बनाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार आगाज किया था. वह टेस्ट में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बने थे. इसके बाद उनका करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा.

एक नजरा डालते हैं कि पृथ्वी साव का करियर कैसा रहा है. उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है. और तो और रन बनाने की उनकी रफ्तार भी प्रभावशाली है.

कैसा है पृथ्वी साव का करियर (Prithvi Shaw Career Stats)

फॉर्मेटमैचपारीरनबल्लेबाजी औसतस्ट्राइक-रेटसेंचुरीहाफ सेंचुरी
टेस्ट6933942.3786.0412
ODI8618931.50113.8500
T20I1100.000.0000
फर्स्ट-क्लास65113509346.3083.711421
लिस्ट-ए7171359253.61124.371016
टी20124124308525.08152.04122
IPL7979189223.94147.46014

साव के करियर को देखकर समझ आता है कि आती है कि उनके पास प्रतिभा और आक्रामक शैली की कोई कमी नहीं है. बस उन्हें प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है.

‘अब मैं तीन गुना मेहनत कर रहा हूं’

साव ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, ‘मुझे लगता है यही वजह है कि मैं खेल रहा हूं. इसमें कोई शक नहीं कि मुझे टीम इंडिया में वापसी करनी है. इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं. जितनी मेहनत मैं पहले करता था, आज मैं उसका तीन गुना कर रहा हूं.’

नीलामी में 75 लाख रुपये में खरीदे जाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के साथ लौटे साव इस आईपीएल को अपने करियर में एक नए सिरे से शुरुआत मान रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘यह हमेशा एक नई शुरुआत होती है. कई यादें हैं, लेकिन अब वे इतिहास बन चुकी हैं. यह नया सीजन है और यहां नए खिलाड़ी हैं. मैं पिछले साल यहां नहीं था, अब फिर शामिल हो रहा हूं. मैं हमेशा खुद पर विश्वास करता रहा हूं. मेरे परिवार ने मेरा समर्थन किया है. मैं ज्यादा नहीं सोचने वाला इंसान हूं. मेरे लिए सिर्फ मौजूदा समय मायने रखता है.’

ओपनिंग के मौकों पर क्या बोले साव

टॉप ऑर्डर में केएल राहुल जैसे खिलाड़ी की मौजूदगी में साव के लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल होगा. इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘मैंने इस बारे में नहीं सोचा. अगर केएल (राहुल) पारी का आगाज कर रहे हैं, तो उनके साथ जो भी सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाता है, उसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए.’

उन्होंने कहा, ‘मैं नहीं कहूंगा कि मुझे ही पारी का आगाज करना चाहिए. जो भी यह काम करे, वह हमारी टीम को जीत दिलाए. क्रिकेट में हमेशा मुकाबला होता है. आज आप देख सकते हैं कि 10 सलामी बल्लेबाज हैं, इसलिए कॉम्पीटिशन हमेशा रहेगा.’ साव ने कहा कि अब उनका नजरिया नतीजों के बजाय कोशिश पर है.

DC का फुल स्क्वाड

अक्षर पटेल (कप्तान), नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विपराज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी साव, काइल जैमीसन

पहले फेज में दिल्ली कैपिटल्स का पूरा शेड्यूल

दिल्ली कैपिटल्स का पहला मैच 1 अप्रैल को खेला जाएगा. यह मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इकाना स्टेडियम लखनऊ में ही होगा.

तारीखमैचमैदान
1 अप्रैल. 2026दिल्ली कैपिटल्स बनाम लखनऊ सुपरजायंट्सलखनऊ
4 अप्रैल. 2026दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंसदिल्ली
8 अप्रैल. 2026दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंसदिल्ली
11 अप्रैल. 2026दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्सचेन्नई

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india.com Authors

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम का हिस्सा हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. साल 2008 में आ ...Read More

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