IPL 2026: समीर रिजवी बने आईपीएल 2026 के पहले शतकवीर, मुंबई इंडियंस के खिलाफ मचाया कोहराम

समीर रिजवी के रूप में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों में एक हीरा लग गया है. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में इस टीम ने अभी तक अपने दोनों मैच जीते हैं और दोनों में रिजवी ने दिल्ली की जीत की पटकथा लिखी. शनिवार, 4 अप्रैल को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले गए इस मैच...

Sameer Rizvi batting

समीर रिजवी के रूप में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों में एक हीरा लग गया है. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में इस टीम ने अभी तक अपने दोनों मैच जीते हैं और दोनों में रिजवी ने दिल्ली की जीत की पटकथा लिखी. शनिवार, 4 अप्रैल को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले गए इस मैच में रिजवी ने 90 रन की कमाल की पारी खेली. रिजवी ने 51 गेंदों की पारी में उन्होंने कई बेहतरीन शॉट लगाए. उनकी पारी के दम पर दिल्ली ने 163 रन के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. दिल्ली के लिए दोनों ही मैचों में रिजवी ने कमाल की पारियां खेलीं हैं. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी रिजवी ही दिल्ली की जीत के हीरो रहे थे.

शनिवार को अरुण जेटली स्टेडियम पर मुकाबले में दिल्ली के सामने 163 रन का लक्ष्य था. पहले दो विकेट पर सिर्फ सात रन गंवा दिए थे. केएल राहुल और नीतीश राणा सस्ते में आउट हो गए थे. और यहां से ओपनर पथुम निसांका के साथ मिलकर उन्होंने तीसरे विकेट के लिए 66 रन जोड़े. इस साझेदारी में निसांका ज्यादा आक्रामक होकर बल्लेबाजी कर रहे थे. तो रिजवी ने उन्हें ज्यादा स्ट्राइक दी. एक बार जब निसांका 44 रन बनाकर आउट हो गए तब रिजवी ने आक्रामक रुख अपनाया. उन्होंने पहले 31 गेंद पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और मुंबई के गेंदबाजों की खूब खबर ली. उन्होंने विकेट के हर ओर शॉट लगाए.

रिजवी की आक्रमकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब डेविड मिलर जैसे आक्रामक बल्लेबाज के साथ उनकी 53 रन की साझेदारी पूरी हुई तब तक लगभग सभी रन रिजवी के बल्ले से निकले थे. उस साझेदारी में उस वक्त तक मिलर ने पांच गेंदों का सामना करते हुए 1 रन बनाया था.

समीर रिजवी अपने शतक के करीब पहुंच गए थे. लेकिन 17वें ओवर में वह 90 के निजी स्कोर पर आउट हो गए. कॉर्बिन बॉश की गेंद को उन्होंने मैदान के बाहर भेजना चाहा लेकिन ऐसा कर नहीं पाए. आखिर में गेंद बल्ले के निचले हिस्से में लगी और लॉन्ग ऑफ पर तिलक वर्मा ने आसान सा कैच किया. अपनी पारी में रिजवी ने 51 गेंदों का सामना किया. अपनी पारी में उन्होंने सात चौके और सात छक्के लगाए.

मैच की बात करें तो दिल्ली की टीम के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मुंबई की टीम के नियमित कप्तान हार्दिक पंड्या बीमारी के चलते आज के मैच में नहीं खेले. उनके स्थान पर सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी की.

मैच की बात करें तो मुंबई के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 36 गेंद पर 3 चौकों और दो छक्के लगाकर 51 रन की पारी खेली. रोहित शर्मा ने 35 और नमन धीर ने 28 रन बनाए. दिल्ली कैपिटल्स की ओर से मुकेश कुमार ने दो विकेट लिए.