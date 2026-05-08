DC और KKR में होगा 'करो या मरो' का मुकाबला, गलती की कोई गुंजाइश नहीं

नई दिल्ली: IPL 2026 का 51वां मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के बीच शुक्रवार की शाम 7:30 से अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दिल्ली के लिए यह मैच करो या मरो वाला है. इस मैच में हार दिल्ली के लिए प्लेऑफ के रास्ते बंद कर देगी. वहीं केकेआर भी जीत के साथ प्लेऑफ की उम्मीद जिंदा रखने के लिए पूरा जोर लगाएगी. दोनों टीमों के बीच सीजन का यह पहला मुकाबला है.

अच्छी शुरुआत के बाद भटकी दिल्ली

दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन की शुरुआत लगातार 2 जीत के साथ की थी, लेकिन उसके बाद टीम के प्रदर्शन में बड़ी गिरावट आई है. पिछले 8 मैचों में दिल्ली 6 मैच हार चुकी है. दिल्ली अपने घर में भी नहीं जीत पा रही है. कुल 10 मैचों में 4 जीत के साथ दिल्ली अंकतालिका में सातवें स्थान पर है. एक और हार दिल्ली के लिए प्लेऑफ के दरवाजे बंद कर देगी. इसलिए दिल्ली को केकेआर के खिलाफ जीत के लिए अपने घरेलू मैदान पर सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलनी होगी.

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दिल्ली के लिए कप्तान अक्षर पटेल का बल्लेबाजी और कुलदीप यादव का गेंदबाजी में निराशाजनक प्रदर्शन सबसे बड़ी चिंता का कारण है. इन दोनों को केकेआर के खिलाफ अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा.

केकेआर के स्पिनर्स से कैसी निपटेगी दिल्ली

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स की सबसे बड़ी चुनौती स्पिनर्स की जोड़ी से निपटने की है. वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के सामने दिल्ली को काफी संघर्ष करना पड़ सकता है. इस जोड़ी ने मिलकर आईपीएल में 25 विकेट लिए हैं. दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने मिडल-ऑर्डर में कई बदलाव किए हैं और कोलकाता के इन अनुभवी और खतरनाक स्पिनर्स के सामने यह परेशानी बढ़ाने वाला हो सकता है.

अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज केएल राहुल को जल्दी आउट कर देते हैं तो बीच के ओवरों में टीम पर दबाव बढ़ सकता है. ऐसे में ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर और समीर रिजवी पर दारोमदार बढ़ जाएगा. दिल्ली की टीम ने रनों का पीछा करते हुए इस मैदान पर कोई जीत हासिल नहीं की है.

धीरे-धीरे जीत की राह पकड़ रही है कोलकाता

KKR के लिए सीजन की शुरुआत बेहद खराब और निराशाजनक रही थी. टीम ने लगातार 5 मैच गंवाए थे और एक मैच बारिश की वजह से स्थगित हुआ था. टीम बेहद असंतुलित और कमजोर नजर आ रही थी. पिछले तीन मैचों में केकेआर के प्रदर्शन में सुधार हुआ है. केकेआर ने राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपने पिछले तीनों मैच जीते हैं. दिल्ली के खिलाफ भी जीत का चौका लगाने के लिए केकेआर कमर कस कर तैयार है.

केकेआर ने पिछले तीन मैचों में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में जबरदस्त सुधार किया है और ये दिल्ली के लिए चिंताजनक होगी. इस मैच में केकेआर के लिए वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन बेहद अहम हो सकते हैं.

दिल्ली और केकेआर के बीच मैच के दौरान नई दिल्ली में मौसम साफ रहने की उम्मीद है. तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी 45 प्रतिशत रहने की उम्मीद है. बारिश की संभावना नहीं है.

घरेलू मैदान पर सिर्फ एक मैच जीती है दिल्ली

अरुण जेटली स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है, लेकिन सही लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज यहां सफलता पा सकते हैं. ऐसा हम दिल्ली-आरसीबी और दिल्ली-सीएसके मैचों के दौरान देख चुके हैं. आरसीबी के जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने दिल्ली को 75 पर समेट दिया था, तो चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के लिए अकील हुसैन और नूर अहमद ने शानदार गेंदबाजी की थी. सीजन में यहां खेले गए पांच में से चार मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है.

दिल्ली और केकेआर के बीच कुल 35 मैच खेले गए हैं. दिल्ली 15, जबकि केकेआर 19 मैचों में विजयी रही है. एक मैच का परिणाम नहीं आया है.

दोनों संभावित टीमें

कोलकाता नाइट राइडर्स (संभावित): 1 अजिंक्य रहाणे (कप्तान), 2 फिन एलन, 3 अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), 4 रिंकू सिंह, 5 कैमरून ग्रीन, 6 रोवमैन पॉवेल, 7 मनीष पांडे, 8 सुनील नरेन, 9 अनुकूल रॉय, 10 कार्तिक त्यागी, 11 वरुण चक्रवर्ती, 12 वैभव अरोड़ा

दिल्ली कैपिटल्स (संभावित): 1 पथुम निसांका, 2 केएल राहुल (विकेटकीपर), 3 नितीश राणा, 4 करुण नायर, 5 अक्षर पटेल (कप्तान), 6 ट्रिस्टन स्टब्स, 7 समीर रिज़वी, 8 आशुतोष शर्मा, 9 मिशेल स्टार्क, 10 लुंगी एनगिडी, 11 कुलदीप यादव, 12 टी नटराजन