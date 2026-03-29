IPL 2026: CSK को तगड़ा झटका, धोनी के बाद एक और स्टार खिलाड़ी हुआ बाहर

चेन्नई सुपरकिंग्स पहले ही घोषणा कर चुकी है कि धोनी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण कम से कम दो हफ़्ते, या उससे भी ज़्यादा समय के लिए बाहर रहेंगे.

Dewald Brevis Injury

Dewald Brevis Injury: आईपीएल 2026 में सोमवार को चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होना है. राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले से पहले चेन्नई सुपरकिंग्स को तगड़ा झटका लगा है. महेंद्र सिंह धोनी के बाद अब डेवाल्ड ब्रेविस चोटिल हो गए हैं. डेवाल्ड ब्रेविस को साइड स्ट्रेन की शिकायत है और वह शुरुआती कुछ मैचों से बाहर रहेंगे. हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने रविवार को इसकी जानकारी दी.

मैच से पहले जब ब्रेविस की चोट के बारे में पूछा गया, तो फ्लेमिंग ने कहा, ब्रेविस बाहर हैं, ट्रेनिंग के दौरान उन्हें साइड में चोट लग गई थी, इसलिए, वह अभी रिहैब (चोट से उबरने की प्रक्रिया) में हैं.

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धोनी जल्द ही ठीक होकर वापस आएंगे: फ्लेमिंग

चेन्नई सुपरकिंग्स पहले ही घोषणा कर चुकी है कि धोनी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण कम से कम दो हफ़्ते, या उससे भी ज़्यादा समय के लिए बाहर रहेंगे, लेकिन फ्लेमिंग ने कहा कि पूर्व कप्तान टीम की रणनीति बनाने में अभी भी अहम भूमिका निभाएंगे. उन्होंने कहा, वह अभी भी टीम के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, ज़ाहिर है, उन्हें चोट लगी है, जिसका हम इलाज कर रहे हैं और उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टीम पर उनका प्रभाव अभी भी बहुत मज़बूत है, उम्मीद है कि वह जल्द ही ठीक होकर वापस आ जाएंगे.

पहला मैच हमेशा महत्वपूर्ण होता है: फ्लेमिंग

पिछले सीज़न में खराब शुरुआत के बाद, फ्लेमिंग ने टूर्नामेंट की अच्छी शुरुआत के महत्व पर ज़ोर दिया. उन्होंने कहा, पहला मैच ही असल में यह बताता है कि आप किस स्थिति में हैं, इसलिए, पहला मैच हमेशा महत्वपूर्ण होता है, आप हमेशा एक अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं, इसलिए, हमारा पूरा ध्यान इसी बात पर रहा है, एक बार जब टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, तो ध्यान चोट से उबरने और मैचों के बीच के समय में की जाने वाली तैयारियों पर ज़्यादा हो जाता है.

हेड कोच ने कहा, टीम में उत्साह और जोश का माहौल है, हमने अतीत में जो किया है, उससे यह थोड़ा अलग है, लेकिन टीम में अनुभवी खिलाड़ियों का एक अच्छा मिश्रण अभी भी मौजूद है. ज़ाहिर है, ऊपरी क्रम में संजू सैमसन का शामिल होना भी विश्व स्तरीय है, इसलिए, हम इस सीज़न की शुरुआत काफी अच्छी स्थिति में कर रहे हैं.

संजू एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे देखना बहुत रोमांचक होगा: फ्लेमिंग

पिछले साल, कप्तान रुतुराज गायकवाड़ की चोट ने टीम के संतुलन को प्रभावित किया था, और फ्लेमिंग को उम्मीद है कि एक फिट गायकवाड़ और शानदार फॉर्म में चल रहे सैमसन की मौजूदगी CSK के लिए शुभ संकेत साबित होगी. उन्होंने कहा कि संजू एक ऐसा खिलाड़ी है जिसे देखना बहुत रोमांचक होगा, हमारे पास और भी कई खिलाड़ी हैं.

फ्लेमिंग ने कहा कि हमें अनुभवी खिलाड़ियों के साथ बहुत सफलता मिली है, और ये ऐसे अनुभवी खिलाड़ी हैं जो खेल के लंबे फॉर्मेट में खेलकर बड़े हुए हैं, इसलिए उनकी तकनीक बहुत अच्छी है और वे मुश्किल हालात से निपटने में माहिर हैं, लेकिन अब खेल उस तरीके से काफी अलग हो गया है, अब यह सिर्फ चौकों और छक्कों का खेल बनकर रह गया है, कुछ मायनों में यह थोड़ा दुख की बात है, लेकिन आपको समय के साथ चलना ही पड़ता है.

उन्होंने कहा कि मैं उन युवा खिलाड़ियों को लेकर बहुत उत्साहित हूं जिन्हें हम इस बार मैदान पर उतारेंगे, हमारे पास इतनी बड़ी टीम है कि हम इन बदलावों को आसानी से संभाल सकते हैं, और ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है.