जडेजा ने छोड़ा सौराष्ट्र का साथ, ललित यादव- शशांक सिंह भी दूसरी टीम से खेलेंगे

ललित यादव और निनाद रथवा ने भी अपने-अपने राज्य संघों विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन (VCA) और बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (BCA)से 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) ले लिया है.
Published On Aug 06, 2026, 03:11 PM IST
Last UpdatedAug 06, 2026, 03:11 PM IST
BCCI Domestic season
सौराष्ट्र के बाएं हाथ के स्पिनर अगले सीजन में टीम का हिस्सा नहीं होंगे. इसके अलावा कई और बड़े खिलाड़ी भी आगामी घरेलू सत्र से पहले अपनी टीम का साथ छोड़कर दूसरी टीम से खेलने का फैसला लिया है.
सौराष्ट्र के धर्मेंद्रसिंह जडेजा ने सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (SCA) से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) हासिल कर लिया है. उम्मीद है कि वह आने वाले घरेलू सीज़न में छत्तीसगढ़ की टीम से खेलेंगे. 36 साल के इस बाएं हाथ के स्पिनर ने 100 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हैं और पिछले 13 सालों से सौराष्ट्र क्रिकेट का अहम हिस्सा रहे हैं. माना जा रहा है कि आने वाले घरेलू सीज़न से पहले SCA, टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ी के बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद उन्हें NOC दे दी गई.
100 फर्स्ट-क्लास मैचों के अलावा, जडेजा ने 90 लिस्ट-A मैच और 73 T20 मैच भी खेले हैं. 2019-20 और 2022-23 में रणजी ट्रॉफी जीतने वाली सौराष्ट्र टीम का हिस्सा रहे जडेजा ने 100 फर्स्ट-क्लास मैचों में 423 विकेट लिए हैं। 2017-18 सीज़न के बाद से, किसी भी गेंदबाज़ ने रणजी ट्रॉफी में उनसे ज़्यादा विकेट (293 विकेट) नहीं लिए हैं.
इसके अलावा विदर्भ के ललित यादव और बड़ौदा के निनाद रथवा आने वाले घरेलू सीज़न में ओडिशा की टीम से खेलेंगे. 29 साल के ऑफ़-स्पिन ऑलराउंडर ललित यादव और 27 साल के ऑलराउंडर निनाद रथवा ने अपने-अपने राज्य संघों विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन (VCA) और बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (BCA)से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) ले लिया है. ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन (OCA) के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि दोनों को आने वाले सीज़न के लिए प्रोफेशनल खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है.
वहीं, महाराष्ट्र के साथ पिछला सीज़न बिताने के बाद रजनीश गुरबानी अपने घरेलू राज्य विदर्भ लौट आए हैं, जबकि शशांक सिंह छत्तीसगढ़ से पुडुचेरी चले गए हैं.