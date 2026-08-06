Vaibhav SooryavanshiAjit AgarkarRohit SharmaIND vs SLGautam Gambhir
Copied

जडेजा ने छोड़ा सौराष्ट्र का साथ, ललित यादव- शशांक सिंह भी दूसरी टीम से खेलेंगे

ललित यादव और निनाद रथवा ने भी अपने-अपने राज्य संघों विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन (VCA) और बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (BCA)से 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) ले लिया है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Aug 06, 2026, 03:11 PM IST

Published On Aug 06, 2026, 03:11 PM IST

Last UpdatedAug 06, 2026, 03:11 PM IST

BCCI Domestic season

BCCI Domestic season

सौराष्ट्र के बाएं हाथ के स्पिनर अगले सीजन में टीम का हिस्सा नहीं होंगे. इसके अलावा कई और बड़े खिलाड़ी भी आगामी घरेलू सत्र से पहले अपनी टीम का साथ छोड़कर दूसरी टीम से खेलने का फैसला लिया है.

सौराष्ट्र के धर्मेंद्रसिंह जडेजा ने सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन (SCA) से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) हासिल कर लिया है. उम्मीद है कि वह आने वाले घरेलू सीज़न में छत्तीसगढ़ की टीम से खेलेंगे. 36 साल के इस बाएं हाथ के स्पिनर ने 100 फर्स्ट-क्लास मैच खेले हैं और पिछले 13 सालों से सौराष्ट्र क्रिकेट का अहम हिस्सा रहे हैं. माना जा रहा है कि आने वाले घरेलू सीज़न से पहले SCA, टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ी के बीच बातचीत हुई थी, जिसके बाद उन्हें NOC दे दी गई.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

100 फर्स्ट क्लास मैच में जडेजा ने लिए हैं 423 विकेट

100 फर्स्ट-क्लास मैचों के अलावा, जडेजा ने 90 लिस्ट-A मैच और 73 T20 मैच भी खेले हैं. 2019-20 और 2022-23 में रणजी ट्रॉफी जीतने वाली सौराष्ट्र टीम का हिस्सा रहे जडेजा ने 100 फर्स्ट-क्लास मैचों में 423 विकेट लिए हैं। 2017-18 सीज़न के बाद से, किसी भी गेंदबाज़ ने रणजी ट्रॉफी में उनसे ज़्यादा विकेट (293 विकेट) नहीं लिए हैं.

ललित यादव और निनाद रथवा की भी टीम बदली

इसके अलावा विदर्भ के ललित यादव और बड़ौदा के निनाद रथवा आने वाले घरेलू सीज़न में ओडिशा की टीम से खेलेंगे. 29 साल के ऑफ़-स्पिन ऑलराउंडर ललित यादव और 27 साल के ऑलराउंडर निनाद रथवा ने अपने-अपने राज्य संघों विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन (VCA) और बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (BCA)से ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) ले लिया है. ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन (OCA) के एक अधिकारी ने पुष्टि की है कि दोनों को आने वाले सीज़न के लिए प्रोफेशनल खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है.

शशांक सिंह छत्तीसगढ़ से पुडुचेरी पहुंचे

वहीं, महाराष्ट्र के साथ पिछला सीज़न बिताने के बाद रजनीश गुरबानी अपने घरेलू राज्य विदर्भ लौट आए हैं, जबकि शशांक सिंह छत्तीसगढ़ से पुडुचेरी चले गए हैं.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

11 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी की होगी शुरुआत, BCCI ने जारी किया घरेलू सीजन का शेड्यूल

11 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी की होगी शुरुआत, BCCI ने जारी किया घरेलू सीजन का शेड्यूल
WATCH: पंजाब ने छोड़े 3 आसान कैच, पोंटिंग बोले, 'माइक फेंकने वाला था'

WATCH: पंजाब ने छोड़े 3 आसान कैच, पोंटिंग बोले, 'माइक फेंकने वाला था'
राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्यों नहीं खेल रहे शशांक सिंह, कैच छोड़ने की मिली सजा !

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्यों नहीं खेल रहे शशांक सिंह, कैच छोड़ने की मिली सजा !
शशांक सिंह ने फिर दोहराई वही गलती, टपका दिया केएल राहुल का लड्डू कैच, पंजाब को पड़ा महंगा

शशांक सिंह ने फिर दोहराई वही गलती, टपका दिया केएल राहुल का लड्डू कैच, पंजाब को पड़ा महंगा

Latest News

shubman-gill-gautam-gambhir-3

'हर सवाल और हर जवाब के लिए तैयार रहना है', गंभीर की टीम इंडिया को नसीहत
shubman-gill-india-4

हेड-टू-हेड में कैसा है भारत और श्रीलंका का रिकॉर्ड, 11 साल से अजेय है टीम इंडिया
vaibhav-sooryavanshi-64

वाइट बॉल क्रिकेट में सचिन से बड़ा असर डाल सकते हैं सूर्यवंशी: उथप्पा
babar-azam-1-22

WI को हराकर पाकिस्तान ने बदली WTC की सूरत, अब किस नंबर पर है बाबर आजम की टीम
abdullah-shafiq

3 साल बाद विदेशी धरती पर पहली बार जीता पाकिस्तान, बाबर आजम ने थामा सिलसिला
wi-vs-pak-7

अली उस्मान और साजिद खान का चौका, पाकिस्तान ने विंडीज से सीरीज की बराबर

Editor's Pick

Babar Azam Brain Fog Moment Misses Test Century after 1317 Days in 2nd Test Against West Indies

1317 दिन बाद भी खत्म नहीं हुआ बाबर आजम का इंतजार, शतक के करीब पहुंचकर हुआ 'ब्रेन-फॉग'
Bowlers With Most Wickets in India vs Sri Lanka Test Match

मुरलीधरन से मेंडिस तक, भारत और श्रीलंका के टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
Sachin Tendulkar to Kumar Sangakkara Most Runs in India vs Sri Lanka Test Cricket

भारत और श्रीलंका के टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज
Former CSK Allrounder Moeen Ali Picks Ashish Nehra Over MS Dhoni as Best Cricketing Brain

धोनी नहीं CSK के पूर्व ऑलराउंडर ने इस भारतीय पेसर को चुना 'बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन'
Windies pacer Alzarri Joseph calls coach Daren Sammy’s selection remark ‘controversial, without context’

वेस्टइंडीज क्रिकेट में बवाल, आमने-सामने आए हेड कोच और स्टार गेंदबाज
Babar Azam accepted Test captaincy on condition of getting reins in all formats Report

तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के कप्तान बनेंगे बाबर आजम ! रिपोर्ट्स में बड़ा खुलासा