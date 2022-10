रांची। भारतीय कप्तान शिखर धवन ने रविवार को यहां दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सात विकेट की जीत का श्रेय टीम के ऑलराउंड प्रदर्शन को दिया। साउथ अफ्रीका के 279 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने श्रेयस अय्यर (नाबाद 113) के शतक और इशान किशन (93) के साथ उनकी तीसरे विकेट की 161 रन की साझेदारी की बदौलत भारत ने आसान जीत के साथ तीन मैच की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी।

इससे पहले गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज (38 रन पर तीन विकेट), शाहबाज अहमद (54 रन पर एक विकेट), कुलदीप यादव (49 रन पर एक विकेट) ने प्रभावित किया। धवन ने मैच के बाद कहा, ‘‘गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आ रही थी लेकिन नीची रह रही थी इसलिए हमारी योजना पहले दस ओवर में गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाने की थी। लेकिन जैसे ही ओस पड़ने लगी तो गेंद फिसल रही थी। इसलिए बैकफुट पर खेलना आसान हो गया। मैं गेंदबाजों, खासकर शाहबाज से बहुत खुश हूं। उन्होंने पहले दस ओवरों में जिस तरह गेंदबाजी की और हमें सफलता दिलाई।’’

1⃣1⃣3⃣* runs

1⃣1⃣1⃣ balls

1⃣5⃣ fours

A game-changing knock from @ShreyasIyer15 as he bags the Player of the Match award! ??#TeamIndia | #INDvSA pic.twitter.com/7kjHzj9MqW

— BCCI (@BCCI) October 9, 2022