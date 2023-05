VIDEO: रोहित के लिए धोनी ने चली शातिर चाल, खाता भी नहीं खोल सके 'हिटमैन'

चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने IPL 2023 के 49वें मैच में शनिवार को यहां टॉस जीतकर मुबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया. कप्तान रोहित शर्मा ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ओपनिंग नहीं करने का फैसला किया. उन्होंने अपनी जगह कैमरन ग्रीन को इशान किशन के साथ मुंबई इंडियंस की पारी का आगाज करने के लिए मैदान पर भेजा. हालांकि रोहित का ये फैसला गलत साबित हुआ. दूसरे ही ओवर में तुषार देशपांडे ने ग्रीन 6 रन के निजी स्कोर पर चलता किया.

अगले ओवर में फिर वो हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया. तीसरे ओवर में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद दीपक चाहर को थमाई. दूसरी ही गेंद पर चाहर ने इशान किशन को चलता किया. किशन पुल खेलने के चक्कर में कैच थमा बैठे. इस ओवर की तीसरी गेंद पर नेहाल वढेरा ने सिंगल लेकर रोहित को स्ट्राइक दे दी. चौथी गेंद पर रोहित कोई रन नहीं ले सके और इसके बाद धोनी ने चली अपनी चाल.

दरअसल, ओवर की 5वीं गेंद से पहले धोनी विकेट के बिल्कुल पीछे आकर खड़े हो गए जिससे रोहित को गलती करने के लिए मजबूर किया जा सके. रोहित अक्सर बाहर निकलकर स्मैश करने की ताक में रहते हैं और इसी को रोकने के लिए धोनी विकेट के नजदीक आकर खड़े हो गए. इसलिए रोहित ने चाहर की गुड लेंथ की गेंद को लैप करने का ट्राई किया लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर बैकवर्ड प्वाइंट की दिशा में चली गई. यहां खड़े थे रवींद्र जडेजा जिन्होंने आसान सा कैच पकड़ते हुए अपनी टीम को तीसरी सफलता दिला दी.

