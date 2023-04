VIDEO: आखिरी ओवर में धोनी के बैक टू बैक सिक्स, शिकार बने करन और झूम उठा चेपॉक

शानदार लय में चल रहे सलामी बल्लेबाज डेवन कॉन्वे की 92 रन की आक्रामक पारी से चेन्नई सुपरकिंग्स ने IPL 2023 के 41वें मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ चार विकेट पर 200 रन का शानदार स्कोर खड़ा किया. कॉन्वे ने अपनी 52 गेंद की पारी में 16 चौके और एक छक्का लगाने के अलावा पहले विकेट के लिए रुतुराज गायकवाड़ (31 गेंद में 37 रन) के साथ 86 और दूसरे विकेट के लिए शिवम दुबे (17 गेंद में 28 रन) के साथ 46 रन की साझेदारी कर बड़े स्कोर की नींव रखी. इस मैच में कॉन्वे ने भले ही सबसे ज्यादा रन बनाये लेकिन महफिल लूटी हमेशा की तरह कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने.

आखिरी ओवर की पहली गेंद पर सैम करन ने जडेजा (9 गेंद में 12 रन) को चलता किया जिसके बाद दर्शकों ने शोर मचाकर महेंद्र सिंह धोनी का मैदान में स्वागत किया. इसके बाद वो हुआ जिसके लिए धोनी जाने जाते हैं. चेन्नई के इस चहेते सितारे ने आखिरी दो गेंदों पर लगातार छक्का लगाकर प्रशंसकों को खुश करने के साथ टीम के स्कोर को 200 रन तक पहुंचा दिया. धोनी ने शानदार अंदाज में ये कमाल के छक्के जड़े.

20वें ओवर की 5वीं गेंद को धोनी ने प्वाइंट के ऊपर से सीधा फ्लैट छक्का जड़ा और दर्शकों के शोर से स्टेडियम गूंज उठा. करन की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और धोनी ने रूम देखते हुए अपर कट की तरह गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया.

आखिरी गेंद करन ने फुलटॉस फेंकी जिसे डीप मिडविकेट के ऊपर से दे मारा और गेंद सीधा दर्शक दीर्घा में जाकर गिरी. इसके बाद तो चेपाक स्टेडियम में जैसे तूफान ही आ गया और दर्शक पागलों की तरह कूदने लगे.

Last over of the innings.@msdhoni on strike ?, you know the rest ??#TATAIPL | #CSKvPBKS pic.twitter.com/xedD3LggIp

— IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2023