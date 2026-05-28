न्यू चंडीगढ़: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का एलिमिनेटर मुकाबले बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच न्यू चंडीगढ़ में खेला गया. इस मैच में राजस्थान ने 47 रन से जीत हासिल की. टीम की जीत में वैभव सूर्यवंशी का अहम किरदार रहा. 15 साल के बाएं हाथ के इस ओपनर ने सिर्फ 29 गेंद पर 97 रन बना दिए. इसके साथ ही विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने भी 21 गेंद पर 50 रन की पारी खेली. जुरेल ने बताया कि आखिर वैभव की बल्लेबाजी का मंत्र क्या है.

कोई भी हो गेंदबाज, वैभव को फर्क नहीं पड़ता

वैभव सूर्यवंशी के बारे में जुरेल ने कहा कि उनका मंत्र यही है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने गेंदबाज कौन हैं. जुरेल ने अपनी पारी में 12 छक्के और पांच चौके लगाए. सूर्यवंशी ने 97 में से 92 रन बाउंड्री से बनाए. जुरेल ने वैभव के इस निडर खेल की तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘वैभव के बारे में सबसे अच्छी बात जो मैंने देखी है वह यह है कि वह कुछ भी प्लान नहीं करते हैं. वह बहुत प्रैक्टिस करते हैं और हमेशा खुद पर भरोसा करते हैं. जब भी वह बाहर जाकर खेलते हैं, तो यही करते हैं. उनके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वह खुद पर भरोसा करते हैं. उसे जरा भी शक नहीं होता कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा.’

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जुरेल ने कहा कि वैभव गेंदबाज नहीं, बल्कि सिर्फ गेंद पर फोकस करते हैं. उन्होंने कहा, ‘हम जब एकेडमी में जाते थे, तो हमें यह सिखाया जाता था कि गेंदबाज को नहीं, बल्कि गेंद को देखो. हम हमेशा गेंदबाज को देखकर यह सोचते थे कि वह एक बड़ा नाम है. हालांकि, वैभव सिर्फ गेंद को देखते हैं. बस और कुछ नहीं. वैभव का मंत्र यह है कि उन्हें गेंदबाज से कोई फर्क नहीं पड़ता है.’

वैभव ने अपनी पारी में तोड़े कई रिकॉर्ड

वैभव ने एलिमिनेटर मुकाबले में सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. वह आईपीएल प्लेऑफ में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने. इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. आईपीएल 2026 में वैभव अब तक 65 छक्के लगा चुके हैं.

IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

नंबर बल्लेबाज टीम छक्के सीजन 1 वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स 65* 2026 2 क्रिस गेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 59 2012 3 आंद्रे रसेल कोलकाता नाइट राइडर्स 52 2019 4 क्रिस गेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 51 2013 5 जोस बटलर राजस्थान रॉयल्स 45 2022

उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2012 में 59 छक्के लगाए थे. वह आईपीएल इतिहास में एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले अनकैप्ड बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव इस सीजन 15 मुकाबलों में 680 रन बना चुके हैं. उन्होंने 97 रनों की अपनी पारी में 12 छक्के लगाए. वह आईपीएल प्लेऑफ मुकाबले में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने.