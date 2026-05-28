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IPL 2026: बिलकुल सीधा है वैभव सूर्यवंशी का सक्सेस मंत्र, अब ध्रुव जुरेल ने कर ही दिया खुलासा

ध्रुव जुरेल ने कहा है कि वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के बुनियादी नियम को फॉोल करते हैं. जिसमें कहा जाता है कि गेंद को खेलो, गेंदबाज को नहीं. जुरेल ने कहा कि 15 साल का यह लड़का इसी के हिसाब से खेलता है.

Edited By : Bharat Malhotra |May 28, 2026, 02:05 PM IST

Published On May 28, 2026, 02:05 PM IST

Last UpdatedMay 28, 2026, 02:05 PM IST

Dhruv Jurel Vaibhav Sooryavanshi

वेभव सूर्यवंशी के खेल के बारे में कया बोले ध्रुव जुरेल

न्यू चंडीगढ़: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का एलिमिनेटर मुकाबले बुधवार को सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच न्यू चंडीगढ़ में खेला गया. इस मैच में राजस्थान ने 47 रन से जीत हासिल की. टीम की जीत में वैभव सूर्यवंशी का अहम किरदार रहा. 15 साल के बाएं हाथ के इस ओपनर ने सिर्फ 29 गेंद पर 97 रन बना दिए. इसके साथ ही विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने भी 21 गेंद पर 50 रन की पारी खेली. जुरेल ने बताया कि आखिर वैभव की बल्लेबाजी का मंत्र क्या है.

कोई भी हो गेंदबाज, वैभव को फर्क नहीं पड़ता

वैभव सूर्यवंशी के बारे में जुरेल ने कहा कि उनका मंत्र यही है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने गेंदबाज कौन हैं. जुरेल ने अपनी पारी में 12 छक्के और पांच चौके लगाए. सूर्यवंशी ने 97 में से 92 रन बाउंड्री से बनाए. जुरेल ने वैभव के इस निडर खेल की तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘वैभव के बारे में सबसे अच्छी बात जो मैंने देखी है वह यह है कि वह कुछ भी प्लान नहीं करते हैं. वह बहुत प्रैक्टिस करते हैं और हमेशा खुद पर भरोसा करते हैं. जब भी वह बाहर जाकर खेलते हैं, तो यही करते हैं. उनके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वह खुद पर भरोसा करते हैं. उसे जरा भी शक नहीं होता कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा.’

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जुरेल ने कहा कि वैभव गेंदबाज नहीं, बल्कि सिर्फ गेंद पर फोकस करते हैं. उन्होंने कहा, ‘हम जब एकेडमी में जाते थे, तो हमें यह सिखाया जाता था कि गेंदबाज को नहीं, बल्कि गेंद को देखो. हम हमेशा गेंदबाज को देखकर यह सोचते थे कि वह एक बड़ा नाम है. हालांकि, वैभव सिर्फ गेंद को देखते हैं. बस और कुछ नहीं. वैभव का मंत्र यह है कि उन्हें गेंदबाज से कोई फर्क नहीं पड़ता है.’

वैभव ने अपनी पारी में तोड़े कई रिकॉर्ड

वैभव ने एलिमिनेटर मुकाबले में सिर्फ 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. वह आईपीएल प्लेऑफ में संयुक्त रूप से सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने. इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. आईपीएल 2026 में वैभव अब तक 65 छक्के लगा चुके हैं.

IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

नंबरबल्लेबाजटीमछक्केसीजन
1वैभव सूर्यवंशीराजस्थान रॉयल्स65*2026
2क्रिस गेलरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु592012
3आंद्रे रसेलकोलकाता नाइट राइडर्स522019
4क्रिस गेलरॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु512013
5जोस बटलरराजस्थान रॉयल्स452022

उन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2012 में 59 छक्के लगाए थे. वह आईपीएल इतिहास में एक सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले अनकैप्ड बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव इस सीजन 15 मुकाबलों में 680 रन बना चुके हैं. उन्होंने 97 रनों की अपनी पारी में 12 छक्के लगाए. वह आईपीएल प्लेऑफ मुकाबले में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज भी बने.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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