क्या हार्दिक ने MI को किया था अनफॉलो, क्या है पूरी कहानी, क्यों उठा विवाद?

IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Did Hardik Pandya Unfollow Mumbai Indians on Instagram? What is The Full Matter, Know The

क्या हार्दिक पंड्या ने मुंबई इंडियंस को किया था अनफॉलो, क्या है पूरी कहानी, क्यों उठा है विवाद?

मुंबई इंडियंस और नियमित कप्तान हार्दिक पंड्या के बीच रिश्तों की तल्खी की खबरें खूब वायरल हो रही हैं. कहा जा रहा है कि बात यहां तक बढ़ी कि हार्दिक ने मुंबई इंडियंस को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया. आखिर क्या है मामले की पूरी सच्चाई?

Edited By : Bharat Malhotra |May 11, 2026, 01:22 PM IST

Published On May 11, 2026, 01:22 PM IST

Last UpdatedMay 11, 2026, 01:22 PM IST

Mumbai Indians vs Hardik Pandya

नई दिल्ली: ‘मुंबई इंडियंस और हार्दिक पंड्या के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है…’, सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं गर्म हैं. और रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले के दौरान इस बात को और हवा मिली. हार्दिक पंड्या के इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों के रिश्तों में आई कथित तल्खी की खबरों को सुर्खियों में ला दिया.

सोशल मीडिया पर एक चर्चा चली जिसमें दावा किया हार्दिक पंड्या ने इंस्टाग्राम पर मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया है. रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों हार के बाद मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई. और इसके बाद इस चर्चा ने दोनों के रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए. हालांकि कुछ देर बाद हार्दिक के पास मुंबई इंडियंस दोबारा नजर आने लगा. पर इतने से समय में भविष्य को लेकर तमाम अटकलें लगा ली गईं.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

जैसे ही मुंबई इंडियंस की टीम इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई. सोशल मीडिया पर टीम की हार से ज्यादा हार्दिक पंड्या ‘अनफॉलो’ मुंबई इंडियंस की बात होने लगी. सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया. और लोगों की ओर से ये कयास लगाए जाने लगे कि इस मुश्किल सीजन के बाद मुंबई इंडियंस और हार्दिक के रास्ते अलग हो सकते हैं.

इस विवाद को हवा तब मिली जब मुंबई इंडियंस के बाहर होने के बाद हार्दिक के खाते से 150 लोगों को फॉलो करने की बात सामने आई. और इस सूची में मुंबई इंडियंस का नाम गायब बताया गया. हालांकि कुछ ही देर बाद फैंस ने नोटिस किया कि इस लिस्ट में दोबारा 151 नाम शामिल हो गए हैं. और इसमें मुंबई इंडियंस का नाम भी है. यानी हार्दिक अब इस टीम को फॉलो कर रहे थे.

सोशल मीडिया पर यह सब बस कुछ ही देर के लिए था लेकिन अफवाहों का क्या है, उन्हें हवा मिलने के लिए इतना सा वक्त काफी था. हार्दिक की मुंबई इंडियंस में 2024 में वापसी हुई थी. और तभी से उनका टीम में आना और रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनाना, कई फैंस को रास नहीं आया था. उनकी कप्तानी और निजी प्रदर्शन को लेकर तभी से फैंस काफी गहरी नजर रख रहे हैं.

अब सवाल है कि क्या हार्दिक ने वाकई मुंबई इंडियंस को अनफॉलो किया था. या…

अब यह पक्के तौर पर पुष्टि कर पाना जरा मुश्किल है. क्योंकि इंस्टाग्राम पर ऐसा कोई फीचर नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि किसी ने किसी को कब फॉलो या अनफॉलो किया है. लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं जिनमें यह दावा किया गया कि हार्दिक के फॉलोइंग लिस्ट से मुंबई इंडियंस का नाम नदारद है. कुछ देर बाद हालांकि हार्दिक की लिस्ट में मुंबई इंडियंस नजर आने लगा था. अब यह सवाल अनसुलझा है कि क्या हार्दिक ने वाकई मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया था या यह गलती से हो गया था. या फिर कहीं यह कोई तकनीकी पेंच तो नहीं था.

न तो हार्दिक और न ही मुंबई इंडियंस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान दिया गया है. यानी बात का सच तो फिलहाल सामने नहीं आएगा.

अब जरा यह जान लेते हैं कि इस तरह की चर्चा हो ही क्यों रही है. असल में इन बातों की वजह यही है कि मुंबई इंडियंस और हार्दिक पंड्या दोनों के लिए यह साल बहुत अच्छा नहीं रहा है. मुंबई इंडियंस अब आधिकारिक रूप से प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है. इस पूरे सीजन में मुंबई इंडियंस कभी भी एक चैंपियन टीम की तरह खेलते हुए नजर नहीं आई. बतौर खिलाड़ी भी हार्दिक का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. उन्होंने इस सीजन में सिर्फ 146 रन बनाए और चार विकेट लिए. और फिर चोट ने मामला और खराब कर दिया. पीठ में ऐंठन के चलते वह लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ नहीं खेले और रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ भी वह प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे. उनके स्थान पर सूर्यकुमार यादव ने टीम की कप्तानी की.

हालांकि ऐसी खबरें हैं कि खराब सीजन के बाद भी मुंबई इंडियंस का टीम प्रबंधन हार्दिक के साथ ही आगे बढ़ना चाहता है. लेकिन एक बार फिर इस तरह के प्रदर्शन के बाद हार्दिक के खेल और कप्तानी को लेकर सवाल और गहरे हो गए हैं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

RCB के कोच पर ही क्यों लग गया जुर्माना, ऐसी क्या गलती कर बैठे एंडी फ्लावर

RCB के कोच पर ही क्यों लग गया जुर्माना, ऐसी क्या गलती कर बैठे एंडी फ्लावर
आखिर बेंगलुरु से क्यों हार गई MI, मैच के बाद सूर्या ने गिनवाए कारण

आखिर बेंगलुरु से क्यों हार गई MI, मैच के बाद सूर्या ने गिनवाए कारण
'मोटिवेशन बहुत ओवररेटेड शब्द है', क्या है भुवी का असली ईंधन

'मोटिवेशन बहुत ओवररेटेड शब्द है', क्या है भुवी का असली ईंधन
हार्दिक और पोलार्ड के साथ बिताए दिनों को याद कर इमोशनल हुए क्रुणाल

हार्दिक और पोलार्ड के साथ बिताए दिनों को याद कर इमोशनल हुए क्रुणाल

Latest News

mumbai-indians-1-5

क्या हार्दिक ने MI को किया था अनफॉलो, क्या है पूरी कहानी, क्यों उठा विवाद?
andy-flower-10

RCB के कोच पर ही क्यों लग गया जुर्माना, ऐसी क्या गलती कर बैठे एंडी फ्लावर
suryakumar-yadav-80

आखिर बेंगलुरु से क्यों हार गई MI, मैच के बाद सूर्या ने गिनवाए कारण
bhuvneshwar-kumar-53

'मोटिवेशन बहुत ओवररेटेड शब्द है', क्या है भुवी का असली ईंधन
krunal-pandya-20

हार्दिक और पोलार्ड के साथ बिताए दिनों को याद कर इमोशनल हुए क्रुणाल
deepak-chahar-virat-kohli

लगातार दूसरी बार जीरो पर आउट हुए कोहली, पिछली बार कब हुआ था ऐसा

Editor's Pick

I Will Remember Six More than Wicket Says RCB Pacer Bhuvneshwar Kumar Against Mumbai Indians

'मोटिवेशन बहुत ओवररेटेड शब्द है', क्या है भुवी का असली ईंधन
WATCH Vaibhav Sooryavanshi Fall into Ashish Nehra’s Masterstroke Mohammed Siraj bowled a 146.6kmph bouncer to dismiss 15 year old

नेहरा का मास्टरस्ट्रोक और सिराज की रफ्तार के जाल में कैसे फंसे सूर्यवंशी
Viral Video Claims Rohit Sharma’s 2 fans Tried to snatch 3.25 cr Giraffe Watch From his Wrist

क्या 2 फैंस ने किया रोहित पर हमला, 3.25 करोड़ की घड़ी छीनने की कोशिश?
IPL 2026 Match 52 Rajasthan Royals vs Gujarat Titans Predicted 11 and Key Players

RR और GT में होगी बराबरी की लड़ाई, क्या होगी दोनों की संभावित-11
IPL 2026 Delhi Capitals playoffs qualification scenario how Axar Patel Captaincy Team Can Reach in Final Four

IPL 2026: अब भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन...
IPL 2026: KKR Captain Ajinkya Rahane Credits Bowlers and Finn Allen For Victory Against Delhi Capitals

DC vs KKR: जीत के बाद गदगद हुए रहाणे, किसके सिर बांधा जीत का सेहरा