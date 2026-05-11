क्या हार्दिक ने MI को किया था अनफॉलो, क्या है पूरी कहानी, क्यों उठा विवाद?

नई दिल्ली: ‘मुंबई इंडियंस और हार्दिक पंड्या के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है…’, सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं गर्म हैं. और रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले के दौरान इस बात को और हवा मिली. हार्दिक पंड्या के इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों के रिश्तों में आई कथित तल्खी की खबरों को सुर्खियों में ला दिया.

सोशल मीडिया पर एक चर्चा चली जिसमें दावा किया हार्दिक पंड्या ने इंस्टाग्राम पर मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया है. रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों हार के बाद मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई. और इसके बाद इस चर्चा ने दोनों के रिश्तों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए. हालांकि कुछ देर बाद हार्दिक के पास मुंबई इंडियंस दोबारा नजर आने लगा. पर इतने से समय में भविष्य को लेकर तमाम अटकलें लगा ली गईं.

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जैसे ही मुंबई इंडियंस की टीम इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई. सोशल मीडिया पर टीम की हार से ज्यादा हार्दिक पंड्या ‘अनफॉलो’ मुंबई इंडियंस की बात होने लगी. सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गया. और लोगों की ओर से ये कयास लगाए जाने लगे कि इस मुश्किल सीजन के बाद मुंबई इंडियंस और हार्दिक के रास्ते अलग हो सकते हैं.

इस विवाद को हवा तब मिली जब मुंबई इंडियंस के बाहर होने के बाद हार्दिक के खाते से 150 लोगों को फॉलो करने की बात सामने आई. और इस सूची में मुंबई इंडियंस का नाम गायब बताया गया. हालांकि कुछ ही देर बाद फैंस ने नोटिस किया कि इस लिस्ट में दोबारा 151 नाम शामिल हो गए हैं. और इसमें मुंबई इंडियंस का नाम भी है. यानी हार्दिक अब इस टीम को फॉलो कर रहे थे.

सोशल मीडिया पर यह सब बस कुछ ही देर के लिए था लेकिन अफवाहों का क्या है, उन्हें हवा मिलने के लिए इतना सा वक्त काफी था. हार्दिक की मुंबई इंडियंस में 2024 में वापसी हुई थी. और तभी से उनका टीम में आना और रोहित शर्मा की जगह कप्तान बनाना, कई फैंस को रास नहीं आया था. उनकी कप्तानी और निजी प्रदर्शन को लेकर तभी से फैंस काफी गहरी नजर रख रहे हैं.

अब सवाल है कि क्या हार्दिक ने वाकई मुंबई इंडियंस को अनफॉलो किया था. या…

अब यह पक्के तौर पर पुष्टि कर पाना जरा मुश्किल है. क्योंकि इंस्टाग्राम पर ऐसा कोई फीचर नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि किसी ने किसी को कब फॉलो या अनफॉलो किया है. लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे तमाम स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं जिनमें यह दावा किया गया कि हार्दिक के फॉलोइंग लिस्ट से मुंबई इंडियंस का नाम नदारद है. कुछ देर बाद हालांकि हार्दिक की लिस्ट में मुंबई इंडियंस नजर आने लगा था. अब यह सवाल अनसुलझा है कि क्या हार्दिक ने वाकई मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया था या यह गलती से हो गया था. या फिर कहीं यह कोई तकनीकी पेंच तो नहीं था.

न तो हार्दिक और न ही मुंबई इंडियंस की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान दिया गया है. यानी बात का सच तो फिलहाल सामने नहीं आएगा.

अब जरा यह जान लेते हैं कि इस तरह की चर्चा हो ही क्यों रही है. असल में इन बातों की वजह यही है कि मुंबई इंडियंस और हार्दिक पंड्या दोनों के लिए यह साल बहुत अच्छा नहीं रहा है. मुंबई इंडियंस अब आधिकारिक रूप से प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है. इस पूरे सीजन में मुंबई इंडियंस कभी भी एक चैंपियन टीम की तरह खेलते हुए नजर नहीं आई. बतौर खिलाड़ी भी हार्दिक का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. उन्होंने इस सीजन में सिर्फ 146 रन बनाए और चार विकेट लिए. और फिर चोट ने मामला और खराब कर दिया. पीठ में ऐंठन के चलते वह लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ नहीं खेले और रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ भी वह प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे. उनके स्थान पर सूर्यकुमार यादव ने टीम की कप्तानी की.

हालांकि ऐसी खबरें हैं कि खराब सीजन के बाद भी मुंबई इंडियंस का टीम प्रबंधन हार्दिक के साथ ही आगे बढ़ना चाहता है. लेकिन एक बार फिर इस तरह के प्रदर्शन के बाद हार्दिक के खेल और कप्तानी को लेकर सवाल और गहरे हो गए हैं.