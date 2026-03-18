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कामरान अकमल ने मोहसिन नकवी को कहा 'ट्रॉफी चोर'? बांग्लादेश सीरीज में हार के बाद भड़के पूर्व क्रिकेटर
पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने बांग्लादेश के खिलाफ टीम के खराब प्रदर्शन की खुलकर आलोचना की है. उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को कॉमेडी सीरीज कहा है. इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा है जिसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर तंज के रूप में भी देखा जा रहा है.
पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ हालिया वनडे सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा. मीरपुर में खेले गए सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त मिली. इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर कामरान अकमल का गुस्सा फूट पड़ा. अकमल ने सवाल किया कि पाकिस्तानी टीम के आईसीसी ट्रॉफी जीतने की उम्मीद कैसे की जा सकती है जब टीम द्विपक्षीय सीरीज नहीं जीत पाती. इसके बाद उन्होंने जो कहा वह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी पर निशाना था. उन्होंने कहा कि क्या वह उम्मीद करते हैं कि ट्रॉफी चुराकर ले आएंगे?
अकमल के ट्रॉफी चुराने के कॉमेंट को फौरन पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से जोड़ा जाने लगा. बीते साल सितंबर में जब भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जीतने के बाद नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. इसके बाद नकवी ट्रॉफी अपने साथ ले गए थे. इसके बाद नकवी को ‘ट्रॉफी चोर’ का नाम मिल गया था.
अकमल ने सीधे तौर पर नकवी का नाम नहीं लिया लेकिन उनकी इस टिप्पणी को सीधे तौर पर पीसीबी अध्यक्ष के साथ जोड़ा जा रहा है.
पाकिस्तान के इस पूर्व विकेटकीपर ने गेम प्लान शो पर कहा, ‘अगर आप टीमों के खिलाफ नहीं जीत पा रहे हैं तो आईसीसी इवेंट कैसे जीतेंगे? क्या आप ट्रॉफी चुराएंगे? आपको खेलना होगा. आपको जीतना होगा. आपको एक सही टीम बनानी होगी. यही सच है.’
पाकिस्तान क्रिकेट एक कॉमेडी सीरीज है
अकमल ने पाकिस्तान क्रिकेट की सिलेक्शन पॉलिसी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कई अनकैप्ड खिलाड़ी चुने गए. इसमें शामिल हुसैन और गाजी गौरी भी थे जिन्हें घरेलू क्रिकेट में भी बहुत कम अनुभव है. और उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में 1000 रन भी नहीं बनाए हैं.
उन्होंने टीम के रवैये की आलोचना की. साथ ही फैंस और क्रिकेट के जानकारों से ज्यादा न सोचने की गुजारिश की. उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट की मौजूदा स्थिति ‘कॉमेडी सीरीज’ की तरह है.
उन्होंने कहा, ‘अगर वे क्रिकेट खेलते हैं, आप बुनियादी तौर पर देख सकते हैं कि वे किस तरह खेल रहे हैं. आपने खुद अपना स्तर बनाया है, कुछ खिलाड़ियों ने घरेलू क्रिकेट में 1000 रन भी नहीं बनाए. लेकिन वे इसके बाद भी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं. कुछ खिलाड़ियों ने दो या तीन मैच नहीं खेले, कुछ ने एक या दो घरेलू सीजन खेले हैं. और इसके बाद भी वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेल रहे हैं.’
अकमल ने आगे कहा, ‘आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं? आप इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हैं? आप इतना काम क्यों कर रहे हैं? आपको हंसना चाहिए और इसका मजा लेना चाहिए. क्रिकेट को ऐसे देखें जैसे कोई कॉमेडी सीरीज देख रहे हों. मैं इसे ऐसे ही देखता हूं- मैं सिर्फ इसे इन्जॉय कर रहा हूं क्योंकि यह ऐसा ही है. यह अब एक कॉमेडी शो है.’
बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में हार से पहले पाकिस्तान टीम टी20 वर्ल्ड कप में भी कुछ खास नहीं कर पाई थी. टीम नॉक-आउट में नहीं पहुंच पाई थी. पाकिस्तानी खिलाड़ी अब जल्द ही 26 मार्च से शुरू हो रहे पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए दिखेंगे.